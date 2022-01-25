Первые школьники ЯНАО получили вакцину от коронавируса

Вакцинация школьников началась в Надыме и Ноябрьске Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО стартовала прививочная кампания от коронавируса для подростков. Первый компонент вакцины «Спутник М» получили четверо детей от 12 до 17 лет из Надыма и Ноябрьска, в том числе дети медицинских работников, сообщили URA.RU в окружном правительстве.

«Собирался при первой же возможности привить своего ребенка от COVID-19. Обсудили с дочкой, и сегодня это сделали. Вирус научился больно бить по деткам, и наша задача — защитить их от тяжелого течения коварной инфекции, чреватой множеством осложнений и серьезными последствиями для здоровья», — прокомментировал решение о вакцинации дочери Сергей Токарев, главный внештатный специалист департамента здравоохранения ЯНАО по медицинской профилактике в педиатрии.

В Ноябрьске защитить своих детей от коварной инфекции одной из первых решила заведующая педиатрическим отделением, аллерголог-иммунолог Наталья Додонова. Ее сын посещает Центр детского творчества, обучается в школе ведущих, участвует в различных мероприятиях, поэтому для него вакцинация — это возможность обезопасить себя.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что первая доставленная в ЯНАО в минувшие выходные партия вакцины от коронавируса «Спутник М» составила всего 450 доз. Власти региона рассчитывают, что после отлаживания системы поставок вакциной будут обеспечены все желающие.

По данным Роспотребнадзора по ЯНАО за сутки в регионе коронавирус подтвердился у еще 616 человек — меньше, чем накануне. При этом каждый пятый случай выявлен у несовершеннолетних.

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