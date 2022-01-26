Ученый усомнился в эффективности противовирусных препаратов

Противовирусные препараты от COVID появились недавно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Существующие противовирусные препараты не показывают высокую эффективность против COVID-19 и гриппа. Об этом в беседе с URA.RU заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Я вас должен огорчить. Препараты, которые у нас сейчас используются против коронавируса и против гриппа, малоэффективны, если вообще эффективны. Я не стал бы пользоваться ими в профилактических целях. Когда врач вам уже выписывает эти препараты и вы заболели, то тут, как говорится, некуда деваться. А самим принимать эти препараты совершенно неправильно. Профилактически нужно носить маски, дистанцироваться и работать в удаленном доступе, самоизолироваться, а принимать лекарства для этого не нужно. У нас нет таких препаратов, которые обладали бы надежным действием, а токсичностью они все обладают», — сказал Анатолий Альтштейн.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов согласился с тем, что на данный момент нет противовирусных, которые бы обладали доказанной эффективностью против COVID-19. «У нас только в конце 2021 года появились три потенциальных кандидата — молнупиравир, нирматрелвир с ритонавиром вместе и наш российский „Мир-19“. Правда, по нему меньше всего данных, но чисто теоретически эта вещь работать может. И если он действительно эффективен настолько, насколько рассказывают разработчики, то мы получаем тут второй „Спутник“», — отметил собеседник агентства.

Водовозов добавил, что от гриппа также нет высокоэффективных противовирусных лекарств. «Есть ингибиторы нейраминидазы. Но у них очень низкая эффективность и в строго определенных условиях. Мы можем только по ВИЧ ударить более-менее неплохо и по гепатиту C. К сожалению, пока похвастаться больше нечем», — добавил эксперт. Врач подчеркнул, что лучшая профилактика от вирусных заболеваний — это вакцинация.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам