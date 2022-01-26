Глава МИД: РФ в любом случае обеспечит свою безопасность

Сергей Лавров призвал США принудить Украину выполнять минские соглашения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В любых обстоятельствах Россия сможет о себе позаботиться. Такого мнения придерживается глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В любом случае все должны исходить из того, что безопасность России и ее граждан — безусловный приоритет. Она будет надежно обеспечена при всех обстоятельствах», — такое заявление сделал Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме, трансляция мероприятия велась на youtube-канале RT.

Он также призвал Соединенные Штаты Америки и часть других стран Запада принудить Украину выполнять Минские соглашения. Таким образом, глава МИД заявил о подталкивании Украины со стороны США к провокациям против России, пишет RT. При этом если Запад продолжит свой агрессивный курс в отношении России, то Москва примет ответные меры.

По его словам, сам Запад пытается противостоять объективному ходу истории. Он присваивает себе право сочинять правила в разных областях и хочет наказывать другие страны, которые проводят самостоятельную политику, пишет MK.RU .

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