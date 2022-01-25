25 января 2022

Площадку Danone в центре Екатеринбурга продали застройщику. Сделку оценивают в миллиард

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый детский молочный завод Данон. Екатеринбург, конвейер, данон, тема, детское питание, производство
Danone свернул производство в центре Екатеринбурга в августе 2021-го Фото:

Группа ЛСР выкупила земельный участок и комплекс бывшего завода Danone в районе улиц Азина-Луначарского-Челюскинцев-Мамина-Сибиряка. Эту информацию в разговоре с URA.RU подтвердил гендиректор уральского дивизиона ЛСР, депутат гордумы Владимир Крицкий. Но детали готовящегося строительного проекта пока не раскрываются.

Сделка могла быть совершена в начале года. А ее сумма, предположительно, составила около миллиарда рублей, пишет «Коммерсантъ-Урал».

Работа Danone была свернута на этом участке в августе 2021-го. Мощности перевезли в Кемерово и Санкт-Петербург, где у компании предприятия по производству детского питания. В конце 2021-го появилась информация, что на землю претендует другой крупный городской девелопер — «Форум групп» (клубный дом «Тихвин», микрорайон «Солнечный»). «Вообще [этот участок] весь город хотел», — сказал собеседник URA.RU на строительном рынке.

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Группа ЛСР выкупила земельный участок и комплекс бывшего завода Danone в районе улиц Азина-Луначарского-Челюскинцев-Мамина-Сибиряка. Эту информацию в разговоре с URA.RU подтвердил гендиректор уральского дивизиона ЛСР, депутат гордумы Владимир Крицкий. Но детали готовящегося строительного проекта пока не раскрываются. Сделка могла быть совершена в начале года. А ее сумма, предположительно, составила около миллиарда рублей, пишет «Коммерсантъ-Урал». Работа Danone была свернута на этом участке в августе 2021-го. Мощности перевезли в Кемерово и Санкт-Петербург, где у компании предприятия по производству детского питания. В конце 2021-го появилась информация, что на землю претендует другой крупный городской девелопер — «Форум групп» (клубный дом «Тихвин», микрорайон «Солнечный»). «Вообще [этот участок] весь город хотел», — сказал собеседник URA.RU на строительном рынке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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