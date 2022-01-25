В больнице ЯНАО женщину отказались направить на бесплатную МРТ

В больнице не направляют на МРТ в частную клинику, где обследование можно пройти бесплатно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ноябрьской центральной городской больнице (ЯНАО) не дают пациентам направление на МРТ в частную клинику. При этом в самой больнице на томографию огромная очередь и врачи предлагают либо ждать, либо делать у них же, но платно. Как сообщают в соцсети «ВКонтакте» жители, в частной клинике по полису ОМС можно пройти обследование бесплатно.

«Хотела бы узнать, правомерно ли ГБУЗ ЯНАО „Ноябрьская ЦГБ“ отказывает в направлениях (форма N 057/y-04) на МРТ в частную клинику „МРТ Альянс“ по полису ОМС? Ссылаются на то, что они не выдают туда направлений по ОМС, что только у них нужно проходить, но в ЦГБ огромные очереди на исследования. Объясняешь им, что человеку плохо, нужно исследование, как можно скорее, а они все равно говорят: „Ждите очередь, либо платно“», — написала анонимная жительница в группе «Злой Ноябрянин».

Женщина добавила, что в больнице ей сказали, что пройти МРТ в «Альянсе» можно только платно. «Начинают врать, что „Альянс“ работают только платно, хотя мы прекрасно знаем (уточняла в регистратуре клиники), что они принимают и по полису ОМС, но только по направлению врача от нашей больницы. Исследования стоит немалые деньги, и люди могут пройти бесплатно по полису ОМС, но нам не дают такую возможность», — добавила ноябрянка.

В Ноябрьской ЦГБ ответили на пост женщины, что не сотрудничают с «МРТ Альянс» и поэтому не могут туда направить пациентов. «Данная организация не обращалась к нам по вопросу сотрудничества и условий направления пациентов в их организацию. Администрация Ноябрьской ЦГБ будет инициировать данную встречу в ближайшее время», — прокомментировали пост в больнице.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьской ЦГБ аппаратура МРТ выходила из строя. К поломке томографа привела повышенная нагрузка и износ оборудования из-за наплыва пациентов.

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