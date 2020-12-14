14 декабря 2020

Томографы в больницах ЯНАО перестали справляться с нагрузкой

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Новый томограф уже доставили в Ноябрьскую ЦГБ, однако его монтаж требует времени Фото: читатель URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Аппаратура для диагностики коронавируса в больницах ЯНАО с середины ноября систематически стала выходить из строя, сообщили источники URA.RU в медициских кругах. Официальные представители окружного депздрава от подобных заявлений пока воздерживаются.

«За месяц в Ноябрьской ЦГБ уже второй раз происходит поломка томографа, — рассказали собеседники агентства. — Это связано с тем, что практически всех пациентов с подозрением на коронавирус в течение нескольких месяцев отправляли на КТ и аппарат работа с недопустимой нагрузкой». По словам медиков, ситуация было понятна еще в ноябре, поэтому и пришлось принимать меры по обновлению дорогостоящего оборудования и дополнительных закупках.

В департаменте здравоохранения ЯНАО пояснили, что с ситуацией знакомы. «Аппарат компьютерной томографии в НЦГБ работал в круглосуточном режиме и вышел из строя накануне во второй половине дня. В настоящее время инженеры устанавливают причину выхода аппарата из строя», — говорится в официальном комментарии ведомства.

При этом новый КТ, закупленный в рамках обновления аппаратуры для диагностики, в больницу уже привезли. Однако его монтаж и установка также требуют времени.

Ранее ведомство сообщало, что закуплено шесть новых КТ, из них два поступят в Ноябрьск: по одному в ЦГБ и СПИД-Центр. Из-за отсутствия томографов на период замены оборудования пациентов рекомендовано направлять на рентгенографию.

За минувшие сутки в ЯНАО подтвердилось 189 новых случаев коронавируса, скончались двое больных. В медучреждениях остаются 1 124 пациента с COVID-19 и внебольничными пневмониями, из них 53 в тяжелом состоянии и еще трое в крайне тяжелом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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