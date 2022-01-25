Ученики лицея №88 поставили первый компонент вакцины от ковида Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученики престижного лицея №88 в Екатеринбурге (Свердловская область) 26 января привились от новой коронавирусной инфекции. Всего на вакцинацию подростков против COVID-19 в столице Урала уже подано восемь тысяч заявлений. Информация об этом появилась в telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В 88 лицее будут вакцинироваться больше 75 человек, но сегодня первые детки — 17 человек вакцинированы. Вакцинация проводилась в школьном медкабине», — сообщила завотделением оказания медицинской помощи в образовательных учреждениях Инна Гордовская.

Ранее URA.RU писало, что первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник M» приехала в Свердловскую область. Как объявил губернатор Евгений Куйвашев, 2400 доз препарата уже распределяют по детским больницам. В первую очередь детскую вакцину будут использовать в Екатеринбурге, затем делать прививку начнут детям в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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