25 января 2022

Ученики элитного лицея Екатеринбурга массово привились от COVID. Фото

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Ученики лицея №88 поставили первый компонент вакцины от ковида Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ученики престижного лицея №88 в Екатеринбурге (Свердловская область) 26 января привились от новой коронавирусной инфекции. Всего на вакцинацию подростков против COVID-19 в столице Урала уже подано восемь тысяч заявлений. Информация об этом появилась в telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В 88 лицее будут вакцинироваться больше 75 человек, но сегодня первые детки — 17 человек вакцинированы. Вакцинация проводилась в школьном медкабине», — сообщила завотделением оказания медицинской помощи в образовательных учреждениях Инна Гордовская.

Ранее URA.RU писало, что первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник M» приехала в Свердловскую область. Как объявил губернатор Евгений Куйвашев, 2400 доз препарата уже распределяют по детским больницам. В первую очередь детскую вакцину будут использовать в Екатеринбурге, затем делать прививку начнут детям в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Вакцинация старшеклассников а лицее N 88. Екатеринбург
Фото:
Вакцинация старшеклассников а лицее N 88. Екатеринбург
Фото:
Вакцинация старшеклассников а лицее N 88. Екатеринбург
Фото:
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Ученики престижного лицея №88 в Екатеринбурге (Свердловская область) 26 января привились от новой коронавирусной инфекции. Всего на вакцинацию подростков против COVID-19 в столице Урала уже подано восемь тысяч заявлений. Информация об этом появилась в telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. «В 88 лицее будут вакцинироваться больше 75 человек, но сегодня первые детки — 17 человек вакцинированы. Вакцинация проводилась в школьном медкабине», — сообщила завотделением оказания медицинской помощи в образовательных учреждениях Инна Гордовская. Ранее URA.RU писало, что первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник M» приехала в Свердловскую область. Как объявил губернатор Евгений Куйвашев, 2400 доз препарата уже распределяют по детским больницам. В первую очередь детскую вакцину будут использовать в Екатеринбурге, затем делать прививку начнут детям в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.
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