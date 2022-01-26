Автоэксперт назвал покупку машины сейчас «невыгодной инвестицией» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

Основная причина резкого роста стоимости новых автомобилей в 2021 году в жадности автодилеров. Об этом заявил автоэксперт Петр Баканов.

«Объективных причин для взрывного роста цен на автомобили нет. Да, производители повышают цены из-за инфляции и колебаний курса валют, есть проблемы с поставками компонентов, дефицитом полупроводников, но все это — ну, может, треть от роста цен, а дальше начинаются вопросы к дилерам. Они тоже испытывают понятные трудности, поскольку не могут продавать машины в том же количестве, что и раньше, но и это не объясняет той вакханалии, которая творится на авторынке», — цитирует «Ридус» Петра Баканова.

На рост цен влияет также установка дополнительного оборудования в салонах, от которого нельзя отказаться, отметил автоэксперт. По его словам, сейчас хорошее время для продажи машины, а не для покупки. Баканов заявил, что потребители сами потакают автодилерам, когда вместо отказа приобретать товар по завышенной стоимости соглашаются на покупку.

По словам Баканова, в лидерах по росту стоимости премиальные марки, которые приобретают чиновники и обеспеченные люди. Также в этом списке автомобили, которые подходят для корпоративного автопарка. Машины эконом-класса дорожают не так быстро, сообщил он.

«Мы наблюдаем абсолютную некомпетентность покупателя, непонимание того, что покупка машины сегодня — это невыгодная инвестиция. Дилеры почувствовали, что называется, вкус крови и теперь жестко диктуют условия сделки покупателям. Это рынок продавца, когда покупателю за его же деньги нужно еще постараться заключить сделку», — высказался автоэксперт.

Ранее дилеры рассказали о подорожании автомобилей в России с начала года. Стоимость возросла в пределах 3%, рассказал председатель правления «Авилон» Андрей Павлович. Машины марки Kia стали дороже на 2-4%, цены на Mitsubishi увеличились от 1,5% до 2%.

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