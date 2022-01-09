Дилеры сообщили о подорожании автомобилей в РФ с начала года

10 января 2022 в 05:36 Размер текста - 17 +

Автомобили подорожали в среднем на 3% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автомобили в России с начала года подорожали в пределах 3%. Об этом сообщил председатель правления «Авилон» Андрей Павлович. По его словам, с 1 января по бренду Mitsubishi цены выросли от 1,5% до 2%, «это традиционное повышение». По марке Kia рост цен составил 2—4% в рамках планового повышения, премиум-сегмент по бренду Mercedes подорожал в среднем на 1,5%, а автомобили Volvo — в среднем на 250 тысяч рублей, передает « Коммерсант». По словам гендиректора Fresh Auto Дениса Мигаля, автомобили Toyota и Lexus в январе подорожали в среднем на 2—3%. Похожая ситуация у Jaguar Land Rover, а Genesis с января повысил стоимость авто на 170 тысяч рублей по всему модельному ряду. Кроме того, выросли в цене на 4,8% до 1,3 млн рублей Hyundai Creta, Volkswagen Polo — на 0,1%, до 1 млн рублей, Mazda CX-5 — почти на 1%, до 1,9 млн рублей. Кроме того, с 1 января стоимость автомобилей Lada увеличилась на 1,4—3,2%, сообщил «Автостат». По данным главы «Фаворит Моторс» Владимира Попова, машины марки Renault подорожали на 1,5—2%. Ранее исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил, что в новые автомобили в России подорожали на 90% за последние семь лет. Эту тенденцию Удалов объяснил дефицитом микрочипов и производства. Также сообщалось, что в РФ с 9 января меняется расчет стоимости полисов ОСАГО. Теперь стоимость страхового полиса будет зависеть от поведения водителей на дорогах. Помимо этого, в стране года верхняя граница единого тарифного коридора ОСАГО повышается на 10%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Автомобили в России с начала года подорожали в пределах 3%. Об этом сообщил председатель правления «Авилон» Андрей Павлович. По его словам, с 1 января по бренду Mitsubishi цены выросли от 1,5% до 2%, «это традиционное повышение». По марке Kia рост цен составил 2—4% в рамках планового повышения, премиум-сегмент по бренду Mercedes подорожал в среднем на 1,5%, а автомобили Volvo — в среднем на 250 тысяч рублей, передает «Коммерсант». По словам гендиректора Fresh Auto Дениса Мигаля, автомобили Toyota и Lexus в январе подорожали в среднем на 2—3%. Похожая ситуация у Jaguar Land Rover, а Genesis с января повысил стоимость авто на 170 тысяч рублей по всему модельному ряду. Кроме того, выросли в цене на 4,8% до 1,3 млн рублей Hyundai Creta, Volkswagen Polo — на 0,1%, до 1 млн рублей, Mazda CX-5 — почти на 1%, до 1,9 млн рублей. Кроме того, с 1 января стоимость автомобилей Lada увеличилась на 1,4—3,2%, сообщил «Автостат». По данным главы «Фаворит Моторс» Владимира Попова, машины марки Renault подорожали на 1,5—2%. Ранее исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил, что в новые автомобили в России подорожали на 90% за последние семь лет. Эту тенденцию Удалов объяснил дефицитом микрочипов и производства. Также сообщалось, что в РФ с 9 января меняется расчет стоимости полисов ОСАГО. Теперь стоимость страхового полиса будет зависеть от поведения водителей на дорогах. Помимо этого, в стране года верхняя граница единого тарифного коридора ОСАГО повышается на 10%.