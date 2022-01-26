26 января 2022
25 января 2022

Тюменские единороссы выберут себе новых руководителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы-2021. Тюмень, артюхов андрей
Андрей Артюхов возглавляет тюменских единороссов с 2010 года Фото:

В Тюмени 27 января пройдет отчетно-выборная конференция «Единой России», на которой будет выбран новый состав руководства регионального отделения партии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения ЕР.

«На конференции будет избран секретарь регионального отделения. Кроме того, делегаты определят состав политсовета и президиума политсовета реготделения. Начало мероприятия в 13:00», — рассказали в пресс-службе.

По информации ЕР, на мероприятие приедут все секретари муниципальных отделений партии. Кроме того, в конференции примут участие губернатор Тюменской области Александр Моор (по ВКС), вице-губернатор Сергей Сарычев и спикер Тюменской облдумы Андрей Артюхов. В партии подчеркивают, что форум пройдет при соблюдении всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

В настоящий момент секретарем реготделения является Андрей Артюхов. Он возглавляет тюменских единороссов с 2010 года.

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В Тюмени 27 января пройдет отчетно-выборная конференция «Единой России», на которой будет выбран новый состав руководства регионального отделения партии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения ЕР. «На конференции будет избран секретарь регионального отделения. Кроме того, делегаты определят состав политсовета и президиума политсовета реготделения. Начало мероприятия в 13:00», — рассказали в пресс-службе. По информации ЕР, на мероприятие приедут все секретари муниципальных отделений партии. Кроме того, в конференции примут участие губернатор Тюменской области Александр Моор (по ВКС), вице-губернатор Сергей Сарычев и спикер Тюменской облдумы Андрей Артюхов. В партии подчеркивают, что форум пройдет при соблюдении всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В настоящий момент секретарем реготделения является Андрей Артюхов. Он возглавляет тюменских единороссов с 2010 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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