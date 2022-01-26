Тюменские единороссы выберут себе новых руководителей

Андрей Артюхов возглавляет тюменских единороссов с 2010 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 27 января пройдет отчетно-выборная конференция «Единой России», на которой будет выбран новый состав руководства регионального отделения партии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения ЕР.

«На конференции будет избран секретарь регионального отделения. Кроме того, делегаты определят состав политсовета и президиума политсовета реготделения. Начало мероприятия в 13:00», — рассказали в пресс-службе.

По информации ЕР, на мероприятие приедут все секретари муниципальных отделений партии. Кроме того, в конференции примут участие губернатор Тюменской области Александр Моор (по ВКС), вице-губернатор Сергей Сарычев и спикер Тюменской облдумы Андрей Артюхов. В партии подчеркивают, что форум пройдет при соблюдении всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

В настоящий момент секретарем реготделения является Андрей Артюхов. Он возглавляет тюменских единороссов с 2010 года.

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