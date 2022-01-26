Тюменские единороссы выберут себе новых руководителей

В Тюмени 27 января пройдет отчетно-выборная конференция «Единой России», на которой будет выбран новый состав руководства регионального отделения партии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения ЕР.
«На конференции будет избран секретарь регионального отделения. Кроме того, делегаты определят состав политсовета и президиума политсовета реготделения. Начало мероприятия в 13:00», — рассказали в пресс-службе.
По информации ЕР, на мероприятие приедут все секретари муниципальных отделений партии. Кроме того, в конференции примут участие губернатор Тюменской области Александр Моор (по ВКС), вице-губернатор Сергей Сарычев и спикер Тюменской облдумы Андрей Артюхов. В партии подчеркивают, что форум пройдет при соблюдении всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
В настоящий момент секретарем реготделения является Андрей Артюхов. Он возглавляет тюменских единороссов с 2010 года.
В Тюмени 27 января пройдет отчетно-выборная конференция «Единой России», на которой будет выбран новый состав руководства регионального отделения партии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения ЕР. «На конференции будет избран секретарь регионального отделения. Кроме того, делегаты определят состав политсовета и президиума политсовета реготделения. Начало мероприятия в 13:00», — рассказали в пресс-службе. По информации ЕР, на мероприятие приедут все секретари муниципальных отделений партии. Кроме того, в конференции примут участие губернатор Тюменской области Александр Моор (по ВКС), вице-губернатор Сергей Сарычев и спикер Тюменской облдумы Андрей Артюхов. В партии подчеркивают, что форум пройдет при соблюдении всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В настоящий момент секретарем реготделения является Андрей Артюхов. Он возглавляет тюменских единороссов с 2010 года.