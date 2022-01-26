Голикова призвала регионы РФ принять новые ограничения по COVID

Татьяна Голикова рассказала о ситуации с COVID в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Регионам нужно вести ограничения в связи с распространением коронавируса. С таким заявлением выступила вице-вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

«Еще раз хочу обратиться к регионам страны, там где еще не приняты ограничительные меры. Просьба эти ограничительные меры принять», — заявила Голикова на заседании правительства, которое транслируется на телеканале «Россия-24».

Ранее в Кремле рассказали, как регионы должны бороться с «Омикроном». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти регионов должны реагировать на ситуацию в зависимости от эпидобстановки. С начала пандемии коронавируса субъекты РФ могут самостоятельно принимать решения об ограничениях.