В Кремле раскрыли, как регионы РФ должны бороться с «Омикроном»

17 января 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

Властям регионов РФ нужно самим реагировать на ситуацию с «омикрон»-штаммом, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Региональные власти России должны продолжать реагировать на ситуацию с коронавирусом и штаммом «Омикрон», в зависимости от эпидемиологической картины в каждом субъекте. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами, подчеркнув, что регионы и федеральные власти ведут совместную работу. «Особые полномочия никто не отменял, поэтому все действуют, в первую очередь, с оглядкой на то, что происходит конкретно на земле, в конкретно взятом субъекте РФ. Так оно и происходит, поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных действиях, они и так выполняются», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли использоваться дополнительные механизмы по взаимодействию с регионами в связи с распространением штамма «Омикрон». Песков уточнил, что с руководством регионов постоянно общаются президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова. С начала пандемии глав регионов РФ наделили правом самостоятельно принимать решения об ужесточении или смягчении ограничений в зависимости от эпидситуации. Полномочия регионов продлили на 2022 год, передает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Региональные власти России должны продолжать реагировать на ситуацию с коронавирусом и штаммом «Омикрон», в зависимости от эпидемиологической картины в каждом субъекте. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами, подчеркнув, что регионы и федеральные власти ведут совместную работу. «Особые полномочия никто не отменял, поэтому все действуют, в первую очередь, с оглядкой на то, что происходит конкретно на земле, в конкретно взятом субъекте РФ. Так оно и происходит, поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных действиях, они и так выполняются», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли использоваться дополнительные механизмы по взаимодействию с регионами в связи с распространением штамма «Омикрон». Песков уточнил, что с руководством регионов постоянно общаются президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова. С начала пандемии глав регионов РФ наделили правом самостоятельно принимать решения об ужесточении или смягчении ограничений в зависимости от эпидситуации. Полномочия регионов продлили на 2022 год, передает «Федеральное агентство новостей».