В Кремле раскрыли, как регионы РФ должны бороться с «Омикроном»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Властям регионов РФ нужно самим реагировать на ситуацию с «омикрон»-штаммом, сказал Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Региональные власти России должны продолжать реагировать на ситуацию с коронавирусом и штаммом «Омикрон», в зависимости от эпидемиологической картины в каждом субъекте. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами, подчеркнув, что регионы и федеральные власти ведут совместную работу.

«Особые полномочия никто не отменял, поэтому все действуют, в первую очередь, с оглядкой на то, что происходит конкретно на земле, в конкретно взятом субъекте РФ. Так оно и происходит, поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных действиях, они и так выполняются», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли использоваться дополнительные механизмы по взаимодействию с регионами в связи с распространением штамма «Омикрон». Песков уточнил, что с руководством регионов постоянно общаются президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова.

С начала пандемии глав регионов РФ наделили правом самостоятельно принимать решения об ужесточении или смягчении ограничений в зависимости от эпидситуации. Полномочия регионов продлили на 2022 год, передает «Федеральное агентство новостей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Региональные власти России должны продолжать реагировать на ситуацию с коронавирусом и штаммом «Омикрон», в зависимости от эпидемиологической картины в каждом субъекте. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами, подчеркнув, что регионы и федеральные власти ведут совместную работу. «Особые полномочия никто не отменял, поэтому все действуют, в первую очередь, с оглядкой на то, что происходит конкретно на земле, в конкретно взятом субъекте РФ. Так оно и происходит, поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных действиях, они и так выполняются», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли использоваться дополнительные механизмы по взаимодействию с регионами в связи с распространением штамма «Омикрон». Песков уточнил, что с руководством регионов постоянно общаются президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова. С начала пандемии глав регионов РФ наделили правом самостоятельно принимать решения об ужесточении или смягчении ограничений в зависимости от эпидситуации. Полномочия регионов продлили на 2022 год, передает «Федеральное агентство новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...