Каменный мост на ул. Малышева начнут реконструировать после празднования 300-летия Екатеринбурга Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отправил на доработку проект реконструкции старинного каменного моста на улице Малышева (это самый центр города). Соответствующее постановление он подписал днем 27 января. Это стало итогом совещания, прошедшего накануне в горадминистрации с участием главы областного управления госохраны объектов культурного наследия Евгения Рябинина. Об этом URA.RU рассказал вице-мэр Рустам Галямов, отвечая на вопрос корреспондента.

Совещание с Рябининым Галямов анонсировал 25 января в разговоре с журналистами. «Да, встреча состоялась. По итогам общения мы пришли к выводу, что ничего не мешает тому, что есть возможность устройства двух пешеходных переходов, о которых просили жители. Таким образом, проект планировки и межевании территории будет пересмотрен, а сами работы пройдут с соблюдением всех мер для сохранности и самого моста, и других памятников, которые к нему прилегают», — поделился чиновник.

О реконструкции старинного моста на ул. Малышева спорят с прошлого года. Летом 2021-го проект показывали губернатору Евгению Куйвашеву. По замыслу властей, ширина проезжей части должна была увеличиться до 15,9 метра — в том числе за за счет ликвидации тротуаров с двух сторон, — а длина до 77,6 метра. Автомобильное движение на мосту планировали сделать четырехполосным. Для пешеходов был предусмотрен мостик со стороны памятника революционеру Ивану Малышеву, а со стороны ресторана «Итальянцы» — подземный переход.

Комитет мэрии по благоустройству готовил проект полтора года. Осенью он подвергся критике горожан на общественных обсуждениях: они требовали сохранить тротуары на мосту. Но начальница комитета Тамара Благодаткова объясняла журналистам, что это невозможно якобы из-за требований управления госохраны. «При этом Рябинин, когда городские чиновники начали у него спрашивать, говорил, что никаких запретов его ведомство не выписывало. И потому совещание в мэрии 26-го было решающим, на нем расставили точки над i», — рассказал один из свидетелей спора.

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