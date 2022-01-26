CNN: в НАТО обсуждают переброску тысяч солдат к границам Украины

26 января 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

США и союзники готовятся к «агрессии» России на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Соединенные Штаты Америки и страны-союзники обсуждают дополнительное размещение военнослужащих в странах НАТО, чтобы быть готовыми к якобы вторжению России на Украину. Об этом сообщают источники CNN, знакомые с ситуацией. «США и союзники ведут переговоры о размещении дополнительных тысяч военнослужащих в восточноевропейских странах НАТО до любого потенциального вторжения России на Украину. Среди стран, рассматривающих возможность развертывания, есть Румыния, Болгария и Венгрия. Развертывание будет насчитывать около тысячи человек в каждой стране и будет аналогично боевым группам в странах Балтии и Польше», — приводит телеканал слова трех собеседников, которые предпочли не называть имен. В материале также сообщается, что не все союзники готовы на подобные шаги. Так, Германия отказалась продавать оружие Украине. Кроме того, в США считают, что Россия начнет атаку на Украину до середины февраля. По версии Штатов, Москва планирует разместить у украинских границ 175 тысяч военнослужащих, отмечает MK.RU . Заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман прокомментировала ситуацию. Она «видит все признаки» скорого нападения России на Украину, при этом Украина пока не может получить план действий для вступления в членство НАТО, так как страна еще не достигла нужного уровня. Ее мнение приводит «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты Америки и страны-союзники обсуждают дополнительное размещение военнослужащих в странах НАТО, чтобы быть готовыми к якобы вторжению России на Украину. Об этом сообщают источники CNN, знакомые с ситуацией. «США и союзники ведут переговоры о размещении дополнительных тысяч военнослужащих в восточноевропейских странах НАТО до любого потенциального вторжения России на Украину. Среди стран, рассматривающих возможность развертывания, есть Румыния, Болгария и Венгрия. Развертывание будет насчитывать около тысячи человек в каждой стране и будет аналогично боевым группам в странах Балтии и Польше», — приводит телеканал слова трех собеседников, которые предпочли не называть имен. В материале также сообщается, что не все союзники готовы на подобные шаги. Так, Германия отказалась продавать оружие Украине. Кроме того, в США считают, что Россия начнет атаку на Украину до середины февраля. По версии Штатов, Москва планирует разместить у украинских границ 175 тысяч военнослужащих, отмечает MK.RU. Заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман прокомментировала ситуацию. Она «видит все признаки» скорого нападения России на Украину, при этом Украина пока не может получить план действий для вступления в членство НАТО, так как страна еще не достигла нужного уровня. Ее мнение приводит «Национальная служба новостей».