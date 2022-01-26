В США назвали сроки наступления России на Украину

В США ожидают, что РФ начнет войну зимой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В США считают, что Россия начнет атаку на Украину до середины февраля. Об этом заявила замгоссекретаря США Венди Шерман.

«В Вашингтоне „видят все признаки“ того, что Россия применит силу в отношении Украины до середины февраля», — сказала Шерман, заявление транслировалось на youtube-канале Госдепартамента США. По ее словам, Украина еще не достигла уровня, который нужен для получения плана действий по вступлению в НАТО.

Ранее Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк назвал дату возможного вторжения РФ в Киев. По его словам, это якобы произойдет 20 февраля, сообщило The Times. Россия не планирует нападать на Украину и другие страны, если они не пересекут очерченные границы, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Заявления западных стран о подготовке «вторжения» на Украину являются прикрытием подготовки провокаций со стороны Киева, цитирует Nation News официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

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