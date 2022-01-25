25 января 2022

В Перми арестованы сотрудники центра реабилитации наркоманов. Их обвиняют в похищениях

© Служба новостей «URA.RU»
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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, арестант, клетка, арест, наручники, заключение под стражу
Семеро сотрудников реабилитационного центра для наркоманов арестованы в Перми Фото:

Семеро жителей Перми арестованы по подозрению в похищении и незаконном удержании людей. Они организовали фиктивный реабилитационный центр для наркоманов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

«Подозреваемые в возрасте от 31 до 49 лет вместе с иными лицами на протяжении более двух лет оказывали фиктивные услуги гражданам, страдающим алкогольной, наркотической и иной зависимостью. Под видом сотрудников реабилитационного центра подозреваемые предоставляли услуги, не имея необходимого медицинского образования, лицензии на медицинскую деятельность. Центр действовал без применения каких-либо научно апробированных и официально проверенных методик лечения, не имел специализированного стационара», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Центр располагался в арендованном частном доме в Пермском муниципальном районе. С семей зависимых брали за услуги около 40 тысяч рублей в месяц. По данным следствия, некоторых граждан доставляли в него принудительно, с применением физической силы или обмана. Клиенты не могли покинуть центр по желанию, их лишали общения с родственниками, кратковременные встречи устраивали только в присутствии сотрудников центра. Точное количество потерпевших пока не установлено. В ходе обысков в офисе центра были изъяты несколько сотен договоров на оказание услуг. Дело было возбуждено по материалам ГУ МВД по Пермскому краю и ГУУР МВД РФ, расследование продолжается.

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Семеро жителей Перми арестованы по подозрению в похищении и незаконном удержании людей. Они организовали фиктивный реабилитационный центр для наркоманов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю. «Подозреваемые в возрасте от 31 до 49 лет вместе с иными лицами на протяжении более двух лет оказывали фиктивные услуги гражданам, страдающим алкогольной, наркотической и иной зависимостью. Под видом сотрудников реабилитационного центра подозреваемые предоставляли услуги, не имея необходимого медицинского образования, лицензии на медицинскую деятельность. Центр действовал без применения каких-либо научно апробированных и официально проверенных методик лечения, не имел специализированного стационара», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Центр располагался в арендованном частном доме в Пермском муниципальном районе. С семей зависимых брали за услуги около 40 тысяч рублей в месяц. По данным следствия, некоторых граждан доставляли в него принудительно, с применением физической силы или обмана. Клиенты не могли покинуть центр по желанию, их лишали общения с родственниками, кратковременные встречи устраивали только в присутствии сотрудников центра. Точное количество потерпевших пока не установлено. В ходе обысков в офисе центра были изъяты несколько сотен договоров на оказание услуг. Дело было возбуждено по материалам ГУ МВД по Пермскому краю и ГУУР МВД РФ, расследование продолжается.
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