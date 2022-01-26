Знаменитый пермский арт-объект отремонтируют за 18 млн рублей

Стоимость ремонта арт-объекта «Пермские ворота» в Перми увеличена до 18 млн рублей. Однако эта сумма может быть уменьшена.
«Начальная сумма контракта по реставрации арт-объекта „Пермские ворота“ увеличена до 18 млн рублей», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на минкульт Пермского края. Сумму могут уменьшить, если на конкурс заявится слишком мало участников.
Удорожание контракта связано с изменением стоимости строительных материалов в 2021 году. Ранее специалисты, обследовавшие объект, заключили, что строение находится в аварийном состоянии. Большинство бревен «Пермских ворот» сгнили, где-то отслоилась плитка. Сразу после проверки арт-объект оградили, а данные передали в минкульт. Тогда заключили, что стоимость ремонтных работ составит более 14 млн рублей. Реконструкцию планируется завершить к концу 2022 года.
Арт-объект «Пермские ворота» установлен около железнодорожного вокзала «Пермь II». Объект был создан пермским художником Николаем Полисским в 2011 году. На строительство ушло около 9 млн рублей и 5200 бревен. Сооружение выполнено в виде триумфальной арки с четырьмя фасадами в виде буквы «П».
Стоимость ремонта арт-объекта «Пермские ворота» в Перми увеличена до 18 млн рублей. Однако эта сумма может быть уменьшена. «Начальная сумма контракта по реставрации арт-объекта „Пермские ворота“ увеличена до 18 млн рублей», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на минкульт Пермского края. Сумму могут уменьшить, если на конкурс заявится слишком мало участников. Удорожание контракта связано с изменением стоимости строительных материалов в 2021 году. Ранее специалисты, обследовавшие объект, заключили, что строение находится в аварийном состоянии. Большинство бревен «Пермских ворот» сгнили, где-то отслоилась плитка. Сразу после проверки арт-объект оградили, а данные передали в минкульт. Тогда заключили, что стоимость ремонтных работ составит более 14 млн рублей. Реконструкцию планируется завершить к концу 2022 года. Арт-объект «Пермские ворота» установлен около железнодорожного вокзала «Пермь II». Объект был создан пермским художником Николаем Полисским в 2011 году. На строительство ушло около 9 млн рублей и 5200 бревен. Сооружение выполнено в виде триумфальной арки с четырьмя фасадами в виде буквы «П».