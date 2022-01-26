26 января 2022

Знаменитый пермский арт-объект отремонтируют за 18 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Артобъекты. Пермь, пермские ворота, город пермь, арт-объект, табуретка
Сумму контракта могут уменьшить, если участников конкурса будет слишком мало Фото:

Стоимость ремонта арт-объекта «Пермские ворота» в Перми увеличена до 18 млн рублей. Однако эта сумма может быть уменьшена.

«Начальная сумма контракта по реставрации арт-объекта „Пермские ворота“ увеличена до 18 млн рублей», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на минкульт Пермского края. Сумму могут уменьшить, если на конкурс заявится слишком мало участников.

Удорожание контракта связано с изменением стоимости строительных материалов в 2021 году. Ранее специалисты, обследовавшие объект, заключили, что строение находится в аварийном состоянии. Большинство бревен «Пермских ворот» сгнили, где-то отслоилась плитка. Сразу после проверки арт-объект оградили, а данные передали в минкульт. Тогда заключили, что стоимость ремонтных работ составит более 14 млн рублей. Реконструкцию планируется завершить к концу 2022 года.

Арт-объект «Пермские ворота» установлен около железнодорожного вокзала «Пермь II». Объект был создан пермским художником Николаем Полисским в 2011 году. На строительство ушло около 9 млн рублей и 5200 бревен. Сооружение выполнено в виде триумфальной арки с четырьмя фасадами в виде буквы «П».

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Стоимость ремонта арт-объекта «Пермские ворота» в Перми увеличена до 18 млн рублей. Однако эта сумма может быть уменьшена. «Начальная сумма контракта по реставрации арт-объекта „Пермские ворота“ увеличена до 18 млн рублей», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на минкульт Пермского края. Сумму могут уменьшить, если на конкурс заявится слишком мало участников. Удорожание контракта связано с изменением стоимости строительных материалов в 2021 году. Ранее специалисты, обследовавшие объект, заключили, что строение находится в аварийном состоянии. Большинство бревен «Пермских ворот» сгнили, где-то отслоилась плитка. Сразу после проверки арт-объект оградили, а данные передали в минкульт. Тогда заключили, что стоимость ремонтных работ составит более 14 млн рублей. Реконструкцию планируется завершить к концу 2022 года. Арт-объект «Пермские ворота» установлен около железнодорожного вокзала «Пермь II». Объект был создан пермским художником Николаем Полисским в 2011 году. На строительство ушло около 9 млн рублей и 5200 бревен. Сооружение выполнено в виде триумфальной арки с четырьмя фасадами в виде буквы «П».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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