Следователи выясняют обстоятельства гибели 17-летней пермячки, обнаруженной в реке

СК: при осмотре признаков насильственной смерти у 17-летней пермячки не выявлено
03 декабря 2025 в 15:02
При внешнем осмотре погибшей признаков насильственной смерти выявлено не было

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми следственные органы СК России устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетней. 3 декабря 2025 года в ходе поисковых работ с участием водолазов службы спасения Перми тело 17-летней девушки было обнаружено в русле реки Гайва в Орджоникидзевском районе города. При внешнем осмотре погибшей признаков насильственной смерти выявлено не было.

«Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 17‑летней девушки. По данным следствия, несовершеннолетняя перестала выходить на связь 27 ноября 2025 года. В последний раз ее видели около 20:00 возле школы №24, на улице Репина», — сообщает СУ СК России по Пермскому краю в telegram-канале. 

С момента ее исчезновения следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК России совместно с поисковыми организациями проводили комплекс мероприятий, направленных на установление ее местонахождения.

На данным момент следователи провели осмотр места обнаружения тела. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее выяснение всех обстоятельств произошедшего.

