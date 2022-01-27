Мужчины подрались из-за фотографии Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Блогера из России, который занимается фотографией, Арсения Котова избили в Каире. Египтянин подумал, что он фотографировал его жену.

«Оказывается, он напал на меня, потому что подумал, что я сфоткал его ненаглядную жинку. Голову зашили, теперь буду ходить как султан», — написал он в своем профиле Instagram.

После этой ситуации у Котова возникли проблемы с местными силовиками. «Теперь мной хочет заняться public security из-за фотографии. Пожалуйста, позвоните в МИД РФ и расскажите о ситуации. Посольство после 5 звонков мне не оказало никакой помощи. Меня держат в полицейском участке», — уточнил он.