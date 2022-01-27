Российского блогера-фотографа избили в Египте. Его не отпускают силовики

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Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, патриотизм, кулак, за россию
Мужчины подрались из-за фотографии Фото:

Блогера из России, который занимается фотографией, Арсения Котова избили в Каире. Египтянин подумал, что он фотографировал его жену.

«Оказывается, он напал на меня, потому что подумал, что я сфоткал его ненаглядную жинку. Голову зашили, теперь буду ходить как султан», — написал он в своем профиле Instagram.

После этой ситуации у Котова возникли проблемы с местными силовиками. «Теперь мной хочет заняться public security из-за фотографии. Пожалуйста, позвоните в МИД РФ и расскажите о ситуации. Посольство после 5 звонков мне не оказало никакой помощи. Меня держат в полицейском участке», — уточнил он.

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Блогера из России, который занимается фотографией, Арсения Котова избили в Каире. Египтянин подумал, что он фотографировал его жену. «Оказывается, он напал на меня, потому что подумал, что я сфоткал его ненаглядную жинку. Голову зашили, теперь буду ходить как султан», — написал он в своем профиле Instagram. После этой ситуации у Котова возникли проблемы с местными силовиками. «Теперь мной хочет заняться public security из-за фотографии. Пожалуйста, позвоните в МИД РФ и расскажите о ситуации. Посольство после 5 звонков мне не оказало никакой помощи. Меня держат в полицейском участке», — уточнил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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