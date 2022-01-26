Пенсионера из ЯНАО отдали под суд за ловлю рыбы

За незаконную рыбалку пенсионеру придется заплатить Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пенсионер незаконно выловил 151 рыбу из рода сигов в Ямальском районе (ЯНАО), чем причинил государству ущерб в 541 тысячу рублей. За это браконьер предстанет перед судом.

«В декабре 2021 года обвиняемый в акватории Обской губы прорубил лунку, установил сеть и незаконно выловил рыбу вида „чир“ в количестве 151 особь. Злоумышленник причинил государству особо крупный ущерб в размере более 540 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

В ходе следствия у 61-лентнего пенсионера изъяли снегоход, пешню и рыболовную сеть. Все эти предметы мужчина использовал во время незаконной рыбной ловли.