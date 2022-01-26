26 января 2022
25 января 2022

Пенсионера из ЯНАО отдали под суд за ловлю рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция набережной Исети между улицами Куйбышева и Малышева. Екатеринбург, рыба, зимняя рыбалка, улов
За незаконную рыбалку пенсионеру придется заплатить Фото:

Пенсионер незаконно выловил 151 рыбу из рода сигов в Ямальском районе (ЯНАО), чем причинил государству ущерб в 541 тысячу рублей. За это браконьер предстанет перед судом.

«В декабре 2021 года обвиняемый в акватории Обской губы прорубил лунку, установил сеть и незаконно выловил рыбу вида „чир“ в количестве 151 особь. Злоумышленник причинил государству особо крупный ущерб в размере более 540 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

В ходе следствия у 61-лентнего пенсионера изъяли снегоход, пешню и рыболовную сеть. Все эти предметы мужчина использовал во время незаконной рыбной ловли.

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Пенсионер незаконно выловил 151 рыбу из рода сигов в Ямальском районе (ЯНАО), чем причинил государству ущерб в 541 тысячу рублей. За это браконьер предстанет перед судом. «В декабре 2021 года обвиняемый в акватории Обской губы прорубил лунку, установил сеть и незаконно выловил рыбу вида „чир“ в количестве 151 особь. Злоумышленник причинил государству особо крупный ущерб в размере более 540 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. В ходе следствия у 61-лентнего пенсионера изъяли снегоход, пешню и рыболовную сеть. Все эти предметы мужчина использовал во время незаконной рыбной ловли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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