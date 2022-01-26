26 января 2022

Жена челябинского губернатора презентовала уникальный арт-объект. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Колесница Ирины Текслер. Челябинск
Ученые утверждают, что это копия самой древней колесницы в мире Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина 27 января презентовала уникальный арт-объект на территории аэропорта «Курчатов». Это копия колесницы — древнего транспорта из Аркаима, передает корреспондент URA.RU.

«Благодаря нашей инсталляции теперь каждый человек может прикоснуться к первой колеснице в мире. Мы презентуем гостям нашего региона археологическое наследие и уникальные места нашего региона, которые стоит посетить», — заявила Ирина Текслер.

Ранее на территории Аркаима ученые нашли колесницу бронзового века. Она получила название синташтинская — по месту обнаружения на берегах реки Синташта (Брединский район Челябинской области). Эта находка показала, что колесница на территории Южного Урала была изобретена задолго до египетских и греческих колесниц.

Ирина Текслер рассказала, что напротив колесницы будет транслироваться фильм «Аркаим: колесница времени», который снимался в Челябинской области. Этот фильм расскажет о секретах и жизни древних народов, ставших прародителями будущих цивилизаций.

Колесница Ирины Текслер. Челябинск
Колесница создавалась без использования металла
Фото:
Колесница Ирины Текслер. Челябинск
Инсталляция будет знакомить гостей региона с уникальными местами
Фото:

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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина 27 января презентовала уникальный арт-объект на территории аэропорта «Курчатов». Это копия колесницы — древнего транспорта из Аркаима, передает корреспондент URA.RU. «Благодаря нашей инсталляции теперь каждый человек может прикоснуться к первой колеснице в мире. Мы презентуем гостям нашего региона археологическое наследие и уникальные места нашего региона, которые стоит посетить», — заявила Ирина Текслер. Ранее на территории Аркаима ученые нашли колесницу бронзового века. Она получила название синташтинская — по месту обнаружения на берегах реки Синташта (Брединский район Челябинской области). Эта находка показала, что колесница на территории Южного Урала была изобретена задолго до египетских и греческих колесниц. Ирина Текслер рассказала, что напротив колесницы будет транслироваться фильм «Аркаим: колесница времени», который снимался в Челябинской области. Этот фильм расскажет о секретах и жизни древних народов, ставших прародителями будущих цивилизаций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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