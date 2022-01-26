Ученые утверждают, что это копия самой древней колесницы в мире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина 27 января презентовала уникальный арт-объект на территории аэропорта «Курчатов». Это копия колесницы — древнего транспорта из Аркаима, передает корреспондент URA.RU.

«Благодаря нашей инсталляции теперь каждый человек может прикоснуться к первой колеснице в мире. Мы презентуем гостям нашего региона археологическое наследие и уникальные места нашего региона, которые стоит посетить», — заявила Ирина Текслер.

Ранее на территории Аркаима ученые нашли колесницу бронзового века. Она получила название синташтинская — по месту обнаружения на берегах реки Синташта (Брединский район Челябинской области). Эта находка показала, что колесница на территории Южного Урала была изобретена задолго до египетских и греческих колесниц.

Ирина Текслер рассказала, что напротив колесницы будет транслироваться фильм «Аркаим: колесница времени», который снимался в Челябинской области. Этот фильм расскажет о секретах и жизни древних народов, ставших прародителями будущих цивилизаций.

Колесница создавалась без использования металла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсталляция будет знакомить гостей региона с уникальными местами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU