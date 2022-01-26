26 января 2022
25 января 2022

В ЯНАО мужчина скончался в больнице после 13 часов боли. «Ему просто дали таблетку»

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол главных врачей. Курган, пациент, врач
Мужчина жаловался на жгучие боли в груди и одышку Фото:

Жителя Губкинского (ЯНАО) с подозрениями на инфаркт положили в терапевтическое отделение городской больницы, где он скончался после 13 часов мучений, так и не дождавшись нужной помощи. Об этом сообщают родственники мужчины в соцсети «ВКонтакте».

«15 января моему дяде стало плохо, давление 180, жгучие боли в области грудины, отдавались в руку, сильная отдышка. Его супруга вызвала скорую, врач принял решение о срочной госпитализации и сказал — подозрение на инфаркт миокарда. Его привезли в приемный покой, дежурный врач приняла решение поместить его в отделение терапии. Понимаете! Человека с подозрением на инфаркт должны размещать в отделении интенсивной терапии или в реанимационное отделение и подключать к аппарату контроля жизнедеятельности. Ему просто дали таблетку», — написала Алина Абдульманова-Ахметова в соцсети.

Девушка добавила, что состояние дяди ухудшалось, но должной помощи он так и не получил. По информации родственницы, утром 16 января мужчина скончался после 13 часов невыносимой боли в отделении терапии. Близкие написали заявления в прокуратуру, департамент здравоохранения, страховую компанию и территориальный фонд медстрахования. «Я прекрасно понимаю, что сейчас мы мало что докажем, все анализы и документы уже сфабрикованы», — добавила девушка.

В Губкинской городской больнице ответили на пост девушки. «Администрация больницы приносит Вам свои соболезнования в связи с утратой близкого человека. В настоящее время проводится служебная проверка. Ожидаются результаты судебно-медицинского исследования. По результатам проведенной проверки мы предоставим подробную информацию в надзорные органы и родственникам по запросу», — ответили в Губкинской городской больнице.

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Жителя Губкинского (ЯНАО) с подозрениями на инфаркт положили в терапевтическое отделение городской больницы, где он скончался после 13 часов мучений, так и не дождавшись нужной помощи. Об этом сообщают родственники мужчины в соцсети «ВКонтакте». «15 января моему дяде стало плохо, давление 180, жгучие боли в области грудины, отдавались в руку, сильная отдышка. Его супруга вызвала скорую, врач принял решение о срочной госпитализации и сказал — подозрение на инфаркт миокарда. Его привезли в приемный покой, дежурный врач приняла решение поместить его в отделение терапии. Понимаете! Человека с подозрением на инфаркт должны размещать в отделении интенсивной терапии или в реанимационное отделение и подключать к аппарату контроля жизнедеятельности. Ему просто дали таблетку», — написала Алина Абдульманова-Ахметова в соцсети. Девушка добавила, что состояние дяди ухудшалось, но должной помощи он так и не получил. По информации родственницы, утром 16 января мужчина скончался после 13 часов невыносимой боли в отделении терапии. Близкие написали заявления в прокуратуру, департамент здравоохранения, страховую компанию и территориальный фонд медстрахования. «Я прекрасно понимаю, что сейчас мы мало что докажем, все анализы и документы уже сфабрикованы», — добавила девушка. В Губкинской городской больнице ответили на пост девушки. «Администрация больницы приносит Вам свои соболезнования в связи с утратой близкого человека. В настоящее время проводится служебная проверка. Ожидаются результаты судебно-медицинского исследования. По результатам проведенной проверки мы предоставим подробную информацию в надзорные органы и родственникам по запросу», — ответили в Губкинской городской больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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