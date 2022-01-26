В Челябинске появились первые муниципальные платные парковки

В Челябинске созданы первые платные парковочные пространства при участии властей города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, соответствующее распоряжение подписала глава города Наталья Котова.
«На территории Челябинска созданы платные парковочные пространства. Распоряжение, утверждающее перечень таких мест, подписала глава города Наталья Котова. В ближайшие полгода парковки будут работать в тестовом режиме без взимания платы», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Размещение платных парковок предусмотрено в центральной административной части города и не затронет жилые кварталы. Муниципальным заказчиком по содержанию данных объектов выступит Комитет дорожного хозяйства. Фактической реализацией займется компания-инвестор, которая запустила аналогичные проекты в Москве, Казани, Екатеринбурге.
Условия и стоимость платных парковок в Челябинске будут соответствовать действующим в соседних крупных городах. Кроме того, ведется разработка мобильного приложения, с помощью которого по истечении тестового периода будет производиться оплата парковки.
В мэрии отмечают, что создание платных парковок — это часть транспортной реформы в рамках челябинской агломерации. Администрация обновляется парк общественного транспорта и за последний год Челябинск получил 157 новых автобусов и 30 трамваев.
В Челябинске созданы первые платные парковочные пространства при участии властей города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, соответствующее распоряжение подписала глава города Наталья Котова. «На территории Челябинска созданы платные парковочные пространства. Распоряжение, утверждающее перечень таких мест, подписала глава города Наталья Котова. В ближайшие полгода парковки будут работать в тестовом режиме без взимания платы», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии. Размещение платных парковок предусмотрено в центральной административной части города и не затронет жилые кварталы. Муниципальным заказчиком по содержанию данных объектов выступит Комитет дорожного хозяйства. Фактической реализацией займется компания-инвестор, которая запустила аналогичные проекты в Москве, Казани, Екатеринбурге. Условия и стоимость платных парковок в Челябинске будут соответствовать действующим в соседних крупных городах. Кроме того, ведется разработка мобильного приложения, с помощью которого по истечении тестового периода будет производиться оплата парковки. В мэрии отмечают, что создание платных парковок — это часть транспортной реформы в рамках челябинской агломерации. Администрация обновляется парк общественного транспорта и за последний год Челябинск получил 157 новых автобусов и 30 трамваев.