В Челябинске появились первые муниципальные платные парковки

Платные парковки будут размещаться в административной части города (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске созданы первые платные парковочные пространства при участии властей города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, соответствующее распоряжение подписала глава города Наталья Котова.

«На территории Челябинска созданы платные парковочные пространства. Распоряжение, утверждающее перечень таких мест, подписала глава города Наталья Котова. В ближайшие полгода парковки будут работать в тестовом режиме без взимания платы», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Размещение платных парковок предусмотрено в центральной административной части города и не затронет жилые кварталы. Муниципальным заказчиком по содержанию данных объектов выступит Комитет дорожного хозяйства. Фактической реализацией займется компания-инвестор, которая запустила аналогичные проекты в Москве, Казани, Екатеринбурге.

Условия и стоимость платных парковок в Челябинске будут соответствовать действующим в соседних крупных городах. Кроме того, ведется разработка мобильного приложения, с помощью которого по истечении тестового периода будет производиться оплата парковки.

В мэрии отмечают, что создание платных парковок — это часть транспортной реформы в рамках челябинской агломерации. Администрация обновляется парк общественного транспорта и за последний год Челябинск получил 157 новых автобусов и 30 трамваев.

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