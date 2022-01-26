В Пермском районе поменяли главу избиркома. Решение состоялось накануне важных выборов

27 января 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Предыдущий глава районного избиркома уехал на юг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель территориальной избирательной комиссии Пермского района Андрей Толстиков покинул должность. Решение принято на заседании краевого избиркома 27 января, сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Избирательная комиссия Пермского края с 1 февраля назначила нового председателя ТИК Пермского муниципального района. Им стала Наталья Ардашева, ранее занимавшая должность заместителя председателя данной комиссии. Андрей Толстиков вышел из состава комиссии и сложил полномочия в связи со сменой места жительства», — говорится в сообщении. По информации источника в политэлитах, он уезжает на юг страны по состоянию здоровья. Пермский район готовится к преобразованию в муниципальный округ. Почти во всех поселениях уже прошли публичные слушания. По одной из версий, решение об объединении будет принято в марте. Выборы в новую думу намечены на сентябрь 2021 года. Собеседники в политтусовке прогнозируют, что борьба будет непростой. В нее включатся многие группы влияния, в том числе, из Перми. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Председатель территориальной избирательной комиссии Пермского района Андрей Толстиков покинул должность. Решение принято на заседании краевого избиркома 27 января, сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Избирательная комиссия Пермского края с 1 февраля назначила нового председателя ТИК Пермского муниципального района. Им стала Наталья Ардашева, ранее занимавшая должность заместителя председателя данной комиссии. Андрей Толстиков вышел из состава комиссии и сложил полномочия в связи со сменой места жительства», — говорится в сообщении. По информации источника в политэлитах, он уезжает на юг страны по состоянию здоровья. Пермский район готовится к преобразованию в муниципальный округ. Почти во всех поселениях уже прошли публичные слушания. По одной из версий, решение об объединении будет принято в марте. Выборы в новую думу намечены на сентябрь 2021 года. Собеседники в политтусовке прогнозируют, что борьба будет непростой. В нее включатся многие группы влияния, в том числе, из Перми.