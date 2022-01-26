26 января 2022

В Пермском районе поменяли главу избиркома. Решение состоялось накануне важных выборов

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Итоговая пресс-конференция в департаменте образования. Курган , депутат, чиновник, приказ, шариковая ручка
Предыдущий глава районного избиркома уехал на юг Фото:

Председатель территориальной избирательной комиссии Пермского района Андрей Толстиков покинул должность. Решение принято на заседании краевого избиркома 27 января, сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Избирательная комиссия Пермского края с 1 февраля назначила нового председателя ТИК Пермского муниципального района. Им стала Наталья Ардашева, ранее занимавшая должность заместителя председателя данной комиссии. Андрей Толстиков вышел из состава комиссии и сложил полномочия в связи со сменой места жительства», — говорится в сообщении. По информации источника в политэлитах, он уезжает на юг страны по состоянию здоровья.

Пермский район готовится к преобразованию в муниципальный округ. Почти во всех поселениях уже прошли публичные слушания. По одной из версий, решение об объединении будет принято в марте. Выборы в новую думу намечены на сентябрь 2021 года. Собеседники в политтусовке прогнозируют, что борьба будет непростой. В нее включатся многие группы влияния, в том числе, из Перми.

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Председатель территориальной избирательной комиссии Пермского района Андрей Толстиков покинул должность. Решение принято на заседании краевого избиркома 27 января, сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Избирательная комиссия Пермского края с 1 февраля назначила нового председателя ТИК Пермского муниципального района. Им стала Наталья Ардашева, ранее занимавшая должность заместителя председателя данной комиссии. Андрей Толстиков вышел из состава комиссии и сложил полномочия в связи со сменой места жительства», — говорится в сообщении. По информации источника в политэлитах, он уезжает на юг страны по состоянию здоровья. Пермский район готовится к преобразованию в муниципальный округ. Почти во всех поселениях уже прошли публичные слушания. По одной из версий, решение об объединении будет принято в марте. Выборы в новую думу намечены на сентябрь 2021 года. Собеседники в политтусовке прогнозируют, что борьба будет непростой. В нее включатся многие группы влияния, в том числе, из Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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