Панчу, Магу и Белого допрашивают по делу экс-смотрящего Кургана

В Кургане полицейские расследуют уголовное дело по обвинению предпринимателя в управлении ОПГ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Криминальные авторитеты Александр П. (Панча), Магомед Т. (Мага) и Александр Б. (Белый) дают показания по делу бывшего смотрящего Евгения Петрова (Петренка). Его обвиняют в организации преступного сообщества. О ходе разбирательства URA.RU рассказали инсайдеры среди представителей криминального мира.

«Их всех [Панчу, Магу и Белого] вызывают на допросы в полицию. Устанавливают — в какой мере Петренок руководил криминалитетом. Кроме того, им и самим может грозить статья, поэтому показания вполне вероятно дают правильные. При этом Панча старается держаться Петренка, они с ним давно сотрудничали. Мага двигается отдельно, его поддерживает часть бывшей ОПГ „Локомотив“. Он мечтает подмять под себя весь город», — рассказали источники.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области эту информацию комментировать не стали со ссылкой, что она не может быть разглашена в интересах следствия. При этом там отметили: «В производстве следователей следственной части следственного управления УМВД России по Курганской области находится уголовное дело в отношении криминального лидера, который в течение длительного времени осуществлял покровительство лицам, осуществляющим преступную деятельность на территории региона, и выполнял иные функции лидера преступной среды (ст. 210.1 УК РФ)». Петров был задержан силовиками 1 октября 2021 года. Сейчас он находится в СИЗО.

Информацией о том, был ли Петров ранее судим и по каким статьям, URA.RU не располагает. Александр П. (Панча) привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками (ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств»). Возглавляет группу лиц, которые зарабатывают на грабежах. Магомед Т. (Мага) занимается крышеванием, в том числе рынков. Информацией о его судимости агентство не располагает. Александр Б. (Белый) контактирует с коммерсантами, судим за разбой и вымогательство.

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