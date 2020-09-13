Три криминальных авторитета поделили между собой Курган

В Кургане вместо одного смотрящего стало три Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В криминальной среде Кургана после отказа Евгения Петрова (по кличке Петренок) от статуса смотрящего за город стали отвечать три человека. Номинально они подчиняются экс-смотрящему. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к криминальной среде.

«Петренок отошел официально. Поставили троих, кто несет воровскую идею в массы. Они за город отвечают: Панча, Белый, Мага. Прежние тоже никуда не делись. Но жесткого передела, думаю, никакого не будет», — отметил один из источников.

Он подчеркнул, что назначенцы подчиняются Петренку. Со временем они будут решать свои вопросы и власть над ними ослабеет. При этом положенца в городе быть не должно — для этого и поставили троих представителей криминала, которые решают конфликтные вопросы, а также собирают «общак» и оказывают поддержку своим.

Отказ Петрова от статуса смотрящего, по версии другого инсайдера, связан с вниманием силовиков. «Когда новый руководитель одного из ведомств узнал, что у нас в Кургане более 15 лет за криминалитетом присматривает один человек, он сказал: вы что тут, совсем не работали? Было дано указание задержать положенца, как только он выедет за пределы города. Вероятно, он [Петров] предпочел остаться на свободе», — пояснил инсайдер.

В пресс-службу УМВД России по Курганской области направлен запрос по данной ситуации. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что со смотрящего в Кургане сняли статус — в связи с активизацией работы правоохранительных органов по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») в Самаре, Красноярске, Твери.