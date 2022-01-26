Расследование по факту стрельбы в школе поселка Сарс продолжается Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Шестиклассник открыл стрельбу в пермской школе

Директор школы в поселке Сарс (Октябрьский округ, Пермский край) Галина Зайцева не может получить награду из-за продолжающихся следственных действий. Об этом URA.RU рассказал глава Октябрьского округа Георгий Поезжаев.

«Этот вопрос [о награждении директора школы] пока подвис в воздухе, поскольку расследование еще не окончено. Но там не все так однозначно. С одной стороны, директор школы проявила себя героически, остановив ученика. С другой, она же, как руководитель учебного заведения, несет ответственность за проход на территорию школы вооруженного человека. Поэтому, ждем, что скажет следствие», — сказал Поезжаев.

Он добавил также, что вопрос о награждении руководства школы, «скорее всего будет решаться на федеральном уровне». По словам главы Октябрьского округа, школьник, устроивший стрельбу, сейчас продолжает обучение в дистанционном формате.

18 октября 2021 года шестиклассник в Сарсе пронес в образовательное учреждение карабина «Сайга», из которого произвел несколько выстрелов. В результате осколками стекла был ранен один из учеников школы. Убедить подростка отдать оружие удалось Галине Зайцевой, которая вступила с ним в переговоры. После этого стало известно, что руководство школы будет представлено к награде.

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