Влюбленные свердловские школьники втайне уехали в Пермь

Школьник из Екатеринбурга Данил Гетманов вместе со своей девушкой втайне уехали в Пермь. Их разыскивает полиция.
«Установлен водитель такси, который довозил Данила с девушкой из Камышлова до Екатеринбурга. <…> Установлен водитель такси, который вез пару из Екатеринбурга до аэропорта Кольцово», — рассказали представители Камышловского межмуниципального отдела полиции порталу «В курсе.ру».
По данным портала, 18-летний школьник рассказал таксисту, что собирается вместе с девушкой лететь в Пермь. Представители МО МВД России «Камышловский» попросили всех, кому что-нибудь известно о местонахождении Данила, позвонить в дежурную часть. В сообществе свердловского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте» указано, что о местонахождении школьника ничего неизвестно с 21 января.
Школьник из Екатеринбурга Данил Гетманов вместе со своей девушкой втайне уехали в Пермь. Их разыскивает полиция. «Установлен водитель такси, который довозил Данила с девушкой из Камышлова до Екатеринбурга. <…> Установлен водитель такси, который вез пару из Екатеринбурга до аэропорта Кольцово», — рассказали представители Камышловского межмуниципального отдела полиции порталу «В курсе.ру». По данным портала, 18-летний школьник рассказал таксисту, что собирается вместе с девушкой лететь в Пермь. Представители МО МВД России «Камышловский» попросили всех, кому что-нибудь известно о местонахождении Данила, позвонить в дежурную часть. В сообществе свердловского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте» указано, что о местонахождении школьника ничего неизвестно с 21 января.