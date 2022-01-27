Влюбленные свердловские школьники втайне уехали в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, влюбленные, отношения, обнимашки, смотровая площадка, автомобиль, город, любовь
Молодые люди сообщили таксисту, что отправились в Пермь Фото:

Школьник из Екатеринбурга Данил Гетманов вместе со своей девушкой втайне уехали в Пермь. Их разыскивает полиция.

«Установлен водитель такси, который довозил Данила с девушкой из Камышлова до Екатеринбурга. <…> Установлен водитель такси, который вез пару из Екатеринбурга до аэропорта Кольцово», — рассказали представители Камышловского межмуниципального отдела полиции порталу «В курсе.ру».

По данным портала, 18-летний школьник рассказал таксисту, что собирается вместе с девушкой лететь в Пермь. Представители МО МВД России «Камышловский» попросили всех, кому что-нибудь известно о местонахождении Данила, позвонить в дежурную часть. В сообществе свердловского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте» указано, что о местонахождении школьника ничего неизвестно с 21 января.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Школьник из Екатеринбурга Данил Гетманов вместе со своей девушкой втайне уехали в Пермь. Их разыскивает полиция. «Установлен водитель такси, который довозил Данила с девушкой из Камышлова до Екатеринбурга. <…> Установлен водитель такси, который вез пару из Екатеринбурга до аэропорта Кольцово», — рассказали представители Камышловского межмуниципального отдела полиции порталу «В курсе.ру». По данным портала, 18-летний школьник рассказал таксисту, что собирается вместе с девушкой лететь в Пермь. Представители МО МВД России «Камышловский» попросили всех, кому что-нибудь известно о местонахождении Данила, позвонить в дежурную часть. В сообществе свердловского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте» указано, что о местонахождении школьника ничего неизвестно с 21 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...