Влюбленные свердловские школьники втайне уехали в Пермь

27 января 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Молодые люди сообщили таксисту, что отправились в Пермь Фото: Илья Московец © URA.RU Школьник из Екатеринбурга Данил Гетманов вместе со своей девушкой втайне уехали в Пермь. Их разыскивает полиция. «Установлен водитель такси, который довозил Данила с девушкой из Камышлова до Екатеринбурга. <…> Установлен водитель такси, который вез пару из Екатеринбурга до аэропорта Кольцово», — рассказали представители Камышловского межмуниципального отдела полиции порталу «В курсе.ру». По данным портала, 18-летний школьник рассказал таксисту, что собирается вместе с девушкой лететь в Пермь. Представители МО МВД России «Камышловский» попросили всех, кому что-нибудь известно о местонахождении Данила, позвонить в дежурную часть. В сообществе свердловского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте» указано, что о местонахождении школьника ничего неизвестно с 21 января. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Школьник из Екатеринбурга Данил Гетманов вместе со своей девушкой втайне уехали в Пермь. Их разыскивает полиция. «Установлен водитель такси, который довозил Данила с девушкой из Камышлова до Екатеринбурга. <…> Установлен водитель такси, который вез пару из Екатеринбурга до аэропорта Кольцово», — рассказали представители Камышловского межмуниципального отдела полиции порталу «В курсе.ру». По данным портала, 18-летний школьник рассказал таксисту, что собирается вместе с девушкой лететь в Пермь. Представители МО МВД России «Камышловский» попросили всех, кому что-нибудь известно о местонахождении Данила, позвонить в дежурную часть. В сообществе свердловского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте» указано, что о местонахождении школьника ничего неизвестно с 21 января.