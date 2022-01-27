На Украине предложили «подарить» Петербург и ЯНАО Америке

27 января 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Парламентарий Верховной Рады предложил США и другим странам перейти к освоению и других регионов Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил «подарить» США Ямал, Санкт-Петербург, Владивосток и Дагестан. Об этом рассказал сам парламентарий в ходе выступления в эфире политического ток-шоу «Полюса» на телеканале «Первый UA», ошибившись в названии северного региона, назвав его краем. «Владивосток, и Дагестан, и Санкт-Петербург, и… Что там у них еще есть? Ямало-Ненецкий край», — сказал Дунда. Он также посоветовал стране рассмотреть возможность освоения регионов и городов, — передают «РИА Новости». Сообщается, что Дунда в прошлом был автором законов об осуждении идеологических основ «русского мира» и автором одиозных высказываний относительно России. Также парламентарий предлагал ограничить в избирательном праве граждан, обладающих российскими паспортами и просил главу минобороны страны уговорить США на установку военных баз НАТО на территории Украины. Ранее URA.RU сообщало, что власти РФ готовы в любой момент эвакуировать своих граждан из Украины. Посольство США же призвало своих граждан рассмотреть возможность отъезда из страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил «подарить» США Ямал, Санкт-Петербург, Владивосток и Дагестан. Об этом рассказал сам парламентарий в ходе выступления в эфире политического ток-шоу «Полюса» на телеканале «Первый UA», ошибившись в названии северного региона, назвав его краем. «Владивосток, и Дагестан, и Санкт-Петербург, и… Что там у них еще есть? Ямало-Ненецкий край», — сказал Дунда. Он также посоветовал стране рассмотреть возможность освоения регионов и городов, — передают «РИА Новости». Сообщается, что Дунда в прошлом был автором законов об осуждении идеологических основ «русского мира» и автором одиозных высказываний относительно России. Также парламентарий предлагал ограничить в избирательном праве граждан, обладающих российскими паспортами и просил главу минобороны страны уговорить США на установку военных баз НАТО на территории Украины. Ранее URA.RU сообщало, что власти РФ готовы в любой момент эвакуировать своих граждан из Украины. Посольство США же призвало своих граждан рассмотреть возможность отъезда из страны.