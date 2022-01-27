На Украине предложили «подарить» Петербург и ЯНАО Америке

Парламентарий Верховной Рады предложил США и другим странам перейти к освоению и других регионовФото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины
Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил «подарить» США Ямал, Санкт-Петербург, Владивосток и Дагестан. Об этом рассказал сам парламентарий в ходе выступления в эфире политического ток-шоу «Полюса» на телеканале «Первый UA», ошибившись в названии северного региона, назвав его краем.
«Владивосток, и Дагестан, и Санкт-Петербург, и… Что там у них еще есть? Ямало-Ненецкий край», — сказал Дунда. Он также посоветовал стране рассмотреть возможность освоения регионов и городов, — передают «РИА Новости».
Сообщается, что Дунда в прошлом был автором законов об осуждении идеологических основ «русского мира» и автором одиозных высказываний относительно России. Также парламентарий предлагал ограничить в избирательном праве граждан, обладающих российскими паспортами и просил главу минобороны страны уговорить США на установку военных баз НАТО на территории Украины.
Ранее URA.RU сообщало, что власти РФ готовы в любой момент эвакуировать своих граждан из Украины. Посольство США же призвало своих граждан рассмотреть возможность отъезда из страны.
Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил «подарить» США Ямал, Санкт-Петербург, Владивосток и Дагестан. Об этом рассказал сам парламентарий в ходе выступления в эфире политического ток-шоу «Полюса» на телеканале «Первый UA», ошибившись в названии северного региона, назвав его краем. «Владивосток, и Дагестан, и Санкт-Петербург, и… Что там у них еще есть? Ямало-Ненецкий край», — сказал Дунда. Он также посоветовал стране рассмотреть возможность освоения регионов и городов, — передают «РИА Новости». Сообщается, что Дунда в прошлом был автором законов об осуждении идеологических основ «русского мира» и автором одиозных высказываний относительно России. Также парламентарий предлагал ограничить в избирательном праве граждан, обладающих российскими паспортами и просил главу минобороны страны уговорить США на установку военных баз НАТО на территории Украины. Ранее URA.RU сообщало, что власти РФ готовы в любой момент эвакуировать своих граждан из Украины. Посольство США же призвало своих граждан рассмотреть возможность отъезда из страны.