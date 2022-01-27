Власти РФ готовы эвакуировать своих граждан из Украины

27 января 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Планов по эвакуации россиян пока нет, сообщили в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине РФ готова к эвакуации россиян с территории Украины, но пока таких планов нет. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев на брифинге министерства. «У нас на постоянной основе имеются планы на случай сложных ситуаций. Мы всегда готовы. Специальных планов нет, но такая работа ведется, чтобы обезопасить российских граждан», — заявил Алексей Зайцев, трансляция велась на youtube-канале российского МИД. Ранее посольство США призвало своих граждан рассмотреть возможность отъезда из Украины. Причиной стала непредсказуемая ситуация в сфере безопасности, заявили в посольстве. В Госдепартаменте США уже разрешили госслужащим и их семьям покинуть Украину. Австралия решила эвакуировать семьи дипломатов из Украины. Глава МИД Сергей Лавров считает, что Запад нагнетает истерику вокруг Украины, когда сообщает об эвакуации, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

РФ готова к эвакуации россиян с территории Украины, но пока таких планов нет. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев на брифинге министерства. «У нас на постоянной основе имеются планы на случай сложных ситуаций. Мы всегда готовы. Специальных планов нет, но такая работа ведется, чтобы обезопасить российских граждан», — заявил Алексей Зайцев, трансляция велась на youtube-канале российского МИД. Ранее посольство США призвало своих граждан рассмотреть возможность отъезда из Украины. Причиной стала непредсказуемая ситуация в сфере безопасности, заявили в посольстве. В Госдепартаменте США уже разрешили госслужащим и их семьям покинуть Украину. Австралия решила эвакуировать семьи дипломатов из Украины. Глава МИД Сергей Лавров считает, что Запад нагнетает истерику вокруг Украины, когда сообщает об эвакуации, передает RT.