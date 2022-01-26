26 января 2022

В Шадринске украденные барельефы нашел депутат. Полиция искала ценность полтора года

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , депутат, чиновник, руки
Депутат Шадринска Анатолий Педошенко заявил, что знает информацию о пропавшей в 2020 году ценности Фото:

Украденные в 2020 году уникальные барельефы львов с ворот усадьбы Ушковых в Шадринске могут быть возвращены городу. Об этом на заседании гордумы заявил депутат Анатолий Педошенко после доклада начальника полиции о безрезультатном поиске ценностей.

«Начальник межмуниципального отдела полиции „Шадринский“ Дмитрий Игошин рассказал депутатам, что несмотря на предпринятые оперативно-розыскные мероприятия, барельефы не найдены. На этой печальной ноте слово взял Александр Педошенко и заявил, что ему известно, что фигуры львов находятся в целости и сохранности, они не утрачены. Это было неожиданно. Когда львов вернут, Педошенко предложил поместить их в музей, как особую ценность. А на ворота дома Ушковых сделать копии львов», — рассказал URA.RU участник заседания Шадринской городской думы.

Депутат Анатолий Педошенко отказался комментировать ситуацию. Он отметил, что не должен делиться «оперативной информацией, которая важна для расследования уголовного дела».

Уникальная скульптурная ценность — львы на воротах дома купца Ушакова в Шадринске — бесследно исчезла в августе 2020 года. Преступники вырезали обе львиные головы из ворот. Стоимость барельефов может достигать нескольких десятком миллионов рублей.

Два барельефа в виде головы льва с ворот дома купца Ушкова были украдены в 2020 году
Депутат гордумы Шадринска заявил, что барельефы не утрачены и будут возвращены городу

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Украденные в 2020 году уникальные барельефы львов с ворот усадьбы Ушковых в Шадринске могут быть возвращены городу. Об этом на заседании гордумы заявил депутат Анатолий Педошенко после доклада начальника полиции о безрезультатном поиске ценностей. «Начальник межмуниципального отдела полиции „Шадринский“ Дмитрий Игошин рассказал депутатам, что несмотря на предпринятые оперативно-розыскные мероприятия, барельефы не найдены. На этой печальной ноте слово взял Александр Педошенко и заявил, что ему известно, что фигуры львов находятся в целости и сохранности, они не утрачены. Это было неожиданно. Когда львов вернут, Педошенко предложил поместить их в музей, как особую ценность. А на ворота дома Ушковых сделать копии львов», — рассказал URA.RU участник заседания Шадринской городской думы. Депутат Анатолий Педошенко отказался комментировать ситуацию. Он отметил, что не должен делиться «оперативной информацией, которая важна для расследования уголовного дела». Уникальная скульптурная ценность — львы на воротах дома купца Ушакова в Шадринске — бесследно исчезла в августе 2020 года. Преступники вырезали обе львиные головы из ворот. Стоимость барельефов может достигать нескольких десятком миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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