Депутат Шадринска Анатолий Педошенко заявил, что знает информацию о пропавшей в 2020 году ценности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Украденные в 2020 году уникальные барельефы львов с ворот усадьбы Ушковых в Шадринске могут быть возвращены городу. Об этом на заседании гордумы заявил депутат Анатолий Педошенко после доклада начальника полиции о безрезультатном поиске ценностей.

«Начальник межмуниципального отдела полиции „Шадринский“ Дмитрий Игошин рассказал депутатам, что несмотря на предпринятые оперативно-розыскные мероприятия, барельефы не найдены. На этой печальной ноте слово взял Александр Педошенко и заявил, что ему известно, что фигуры львов находятся в целости и сохранности, они не утрачены. Это было неожиданно. Когда львов вернут, Педошенко предложил поместить их в музей, как особую ценность. А на ворота дома Ушковых сделать копии львов», — рассказал URA.RU участник заседания Шадринской городской думы.

Депутат Анатолий Педошенко отказался комментировать ситуацию. Он отметил, что не должен делиться «оперативной информацией, которая важна для расследования уголовного дела».

Уникальная скульптурная ценность — львы на воротах дома купца Ушакова в Шадринске — бесследно исчезла в августе 2020 года. Преступники вырезали обе львиные головы из ворот. Стоимость барельефов может достигать нескольких десятком миллионов рублей.

Два барельефа в виде головы льва с ворот дома купца Ушкова были украдены в 2020 году фото: Андрей Гузеев. группа «Шадринск — это мы», «ВКонтакте»

Депутат гордумы Шадринска заявил, что барельефы не утрачены и будут возвращены городу фото: Андрей Гузеев. группа «Шадринск — это мы», «ВКонтакте»