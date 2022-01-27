27 января 2022
26 января 2022

В ЯНАО ищут таксистов на зарплату до 147 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция автомобилей такси «Яндекс.Такси». Екатеринбург, такси, водитель, таксист, медицинская маска, защитная маска, яндекс такси, маска на лицо, мужчина в маске
С каждого заказа у таксистов будет списываться по 4 рубля Фото:

Партнер сервисов «Яндекс Такси» и «Uber Россия» «Гала-парк» предлагает таксистам в Салехарде зарплату до 147 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Водитель такси с личным автомобилем — зарплата от 45 тысяч до 147 тысяч рублей. „Гала-парк“, прямой партнер „Яндекс.такси“ и Uber. Нет скрытых комиссий с бонусов, доплат, гарантий и чаевых водителю», — говорится в описании к вакансии.

Одно из главных требований к кандидату — стаж вождения более трех лет. Также отмечается, что претендовать на должность могут люди старше 45 лет, а также граждане с нарушениями здоровья. Работодатель обещает ежедневные выплаты на карту.

В «Яндекс Такси» был направлен запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что «Гала-парк» является их официальным партнером. Ответ на момент публикации получен не был. «Uber Россия» также является сервисом «Яндекса».

Ранее сообщалось, что ЯНАО вошел в тройку регионов с высокими зарплатами для водителей. Северянам за эту работу в среднем предлагают 86,6 тысяч рублей.

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Партнер сервисов «Яндекс Такси» и «Uber Россия» «Гала-парк» предлагает таксистам в Салехарде зарплату до 147 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Водитель такси с личным автомобилем — зарплата от 45 тысяч до 147 тысяч рублей. „Гала-парк“, прямой партнер „Яндекс.такси“ и Uber. Нет скрытых комиссий с бонусов, доплат, гарантий и чаевых водителю», — говорится в описании к вакансии. Одно из главных требований к кандидату — стаж вождения более трех лет. Также отмечается, что претендовать на должность могут люди старше 45 лет, а также граждане с нарушениями здоровья. Работодатель обещает ежедневные выплаты на карту. В «Яндекс Такси» был направлен запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что «Гала-парк» является их официальным партнером. Ответ на момент публикации получен не был. «Uber Россия» также является сервисом «Яндекса». Ранее сообщалось, что ЯНАО вошел в тройку регионов с высокими зарплатами для водителей. Северянам за эту работу в среднем предлагают 86,6 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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