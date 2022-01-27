В ЯНАО ищут таксистов на зарплату до 147 тысяч рублей

С каждого заказа у таксистов будет списываться по 4 рубля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Партнер сервисов «Яндекс Такси» и «Uber Россия» «Гала-парк» предлагает таксистам в Салехарде зарплату до 147 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Водитель такси с личным автомобилем — зарплата от 45 тысяч до 147 тысяч рублей. „Гала-парк“, прямой партнер „Яндекс.такси“ и Uber. Нет скрытых комиссий с бонусов, доплат, гарантий и чаевых водителю», — говорится в описании к вакансии.

Одно из главных требований к кандидату — стаж вождения более трех лет. Также отмечается, что претендовать на должность могут люди старше 45 лет, а также граждане с нарушениями здоровья. Работодатель обещает ежедневные выплаты на карту.

В «Яндекс Такси» был направлен запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что «Гала-парк» является их официальным партнером. Ответ на момент публикации получен не был. «Uber Россия» также является сервисом «Яндекса».

Ранее сообщалось, что ЯНАО вошел в тройку регионов с высокими зарплатами для водителей. Северянам за эту работу в среднем предлагают 86,6 тысяч рублей.