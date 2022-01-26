26 января 2022

Пермяки отсудили полмиллиона рублей за травму сына на качелях

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает объекты благоустройства на электробусе. Екатеринбург, качели, благоустройство парка, парк 22партсъезда
Качели на новой площадке были неисправны (архивное фото) Фото:

В Березниках (Пермский край) суд обязал муниципальное учреждение выплатить 500 тыс. рублей семье, чей ребенок получил на качелях травму позвоночника. Данное сообщение было размещено 27 января на сайте краевой прокуратуры.

«Вред здоровью ребенка был причинен в результате обрыва крепежей качелей, расположенных на новой спортивной площадке в г. Березники. <…> Суд требования прокурора признал обоснованными, взыскав с ответчика 500 тыс. рублей», — указано в сообщении.

Представители прокуратуры отметили, что мальчик получил травму в сентябре 2020 года, после чего проходил длительное лечение. Качели принадлежат муниципальному казенному учреждению «Служба благоустройства г. Березники». Сотрудников организации обвинили в отсутствии проверки безопасности и обслуживания спортивной площадки. В прокуратуре пообещали проконтролировать исполнение решения суда.

Ранее жительница Чайковского Пермского края отсудила 30 тыс. рублей за сломанную ключицу сына в детской игровой комнате. Мальчик поскользнулся у «сухого» бассейна и упал.

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В Березниках (Пермский край) суд обязал муниципальное учреждение выплатить 500 тыс. рублей семье, чей ребенок получил на качелях травму позвоночника. Данное сообщение было размещено 27 января на сайте краевой прокуратуры. «Вред здоровью ребенка был причинен в результате обрыва крепежей качелей, расположенных на новой спортивной площадке в г. Березники. <…> Суд требования прокурора признал обоснованными, взыскав с ответчика 500 тыс. рублей», — указано в сообщении. Представители прокуратуры отметили, что мальчик получил травму в сентябре 2020 года, после чего проходил длительное лечение. Качели принадлежат муниципальному казенному учреждению «Служба благоустройства г. Березники». Сотрудников организации обвинили в отсутствии проверки безопасности и обслуживания спортивной площадки. В прокуратуре пообещали проконтролировать исполнение решения суда. Ранее жительница Чайковского Пермского края отсудила 30 тыс. рублей за сломанную ключицу сына в детской игровой комнате. Мальчик поскользнулся у «сухого» бассейна и упал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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