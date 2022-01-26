Пермяки отсудили полмиллиона рублей за травму сына на качелях

Качели на новой площадке были неисправны (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Березниках (Пермский край) суд обязал муниципальное учреждение выплатить 500 тыс. рублей семье, чей ребенок получил на качелях травму позвоночника. Данное сообщение было размещено 27 января на сайте краевой прокуратуры.

«Вред здоровью ребенка был причинен в результате обрыва крепежей качелей, расположенных на новой спортивной площадке в г. Березники. <…> Суд требования прокурора признал обоснованными, взыскав с ответчика 500 тыс. рублей», — указано в сообщении.

Представители прокуратуры отметили, что мальчик получил травму в сентябре 2020 года, после чего проходил длительное лечение. Качели принадлежат муниципальному казенному учреждению «Служба благоустройства г. Березники». Сотрудников организации обвинили в отсутствии проверки безопасности и обслуживания спортивной площадки. В прокуратуре пообещали проконтролировать исполнение решения суда.

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