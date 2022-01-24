Пермячка отсудила 30 тысяч рублей за сломанную ключицу ребенка

Суд взыскал с владельца игровой комнаты 30 тысяч рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жительница Чайковского Пермского края отстояла в суде право на возмещение морального ущерба за то, что ее сын сломал ключицу в детской игровой комнате. Владелец центра выплатит ей 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

«Суд пришел к выводу о том, что именно индивидуальный предприниматель, осуществлявший услугу, является ответственным за причиненный вред здоровью ребенка. Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда, рассмотрев дело, согласилась с данным решением», — указано на сайте суда.

Несчастный случай произошел в ноябре 2020 года в Чайковском. Пятилетний мальчик в игровой комнате «Кидсландия» поскользнулся у «сухого» бассейна, упал и сломал ключицу. По мнению матери, причиной падения стало отсутствие противоскользящего и противоударного покрытия в помещении. Но результаты проверки показали соответствие напольного покрытия требованиям безопасности.

«Несмотря на это, мать ребенка направила претензию ИП, указывая на вину ответчика. Оспаривая свою виновность, владелец игровой комнаты ссылался на то, что причиной травмы стало оставление ребенка без присмотра, поскольку у сотрудников, согласно правилам, отсутствует обязанность присматривать за детьми. Мать ребенка не устроил такой ответ, и она обратилась в суд», — отметили в суде.

Суд признал доводы ответчика необоснованными. Ребенок получил травму во время нахождения в игровой комнате, а значит событие произошло в зоне ответственности индивидуального предпринимателя. Кроме того, мать не предупредили о том, что сына нужно сопровождать, пока он находится в игровой комнате.

Чайковский городской суд Пермского края взыскал с ИП в пользу матери компенсацию морального вреда — 20 тысяч рублей, компенсацию за нарушение прав потребителя — 10 тысяч рублей и расходы на приобретение лекарств— 1659,87 рублей. Женщина также хотела получить возмещение упущенной выгоды за период ухода за сыном в связи с его травмой, но ей было отказано, поскольку официально она не трудоустроена.

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