Коронавирус разрешили лечить по телефону

28 января 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

Услугу можно получить через портал mos.ru Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возможности получить консультацию врача, рецепт на лекарства, а также открыть больничный лист по телефону. Услуга доступна для москвичей, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ. «С пятницы (28 января — прим. URA.RU) москвичи с симптомами ОРВИ смогут получить консультацию врача, рецепт на лекарства и открыть больничный лист по телефону. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. Кроме того, возможность дистанционной консультации предусмотрена и в памятке Минздрава для граждан с бессимптомным или легким течением COVID-19 или ОРВИ», — сообщает « Коммерсантъ ». Отмечается, что в соответствии с законодательством о телемедицине врачу запрещено ставить пациенту диагноз, а, следовательно, и назначать лечение без первичного осмотра. Для того, чтобы пройти консультацию дистанционно, нужно заполнить заявку на портале mos.ru. После этого с пациентом свяжется врач, проконсультирует, выдаст электронный рецепт и откроет больничный лист сроком на семь дней. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возможности получить консультацию врача, рецепт на лекарства, а также открыть больничный лист по телефону. Услуга доступна для москвичей, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ. «С пятницы (28 января — прим. URA.RU) москвичи с симптомами ОРВИ смогут получить консультацию врача, рецепт на лекарства и открыть больничный лист по телефону. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. Кроме того, возможность дистанционной консультации предусмотрена и в памятке Минздрава для граждан с бессимптомным или легким течением COVID-19 или ОРВИ», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что в соответствии с законодательством о телемедицине врачу запрещено ставить пациенту диагноз, а, следовательно, и назначать лечение без первичного осмотра. Для того, чтобы пройти консультацию дистанционно, нужно заполнить заявку на портале mos.ru. После этого с пациентом свяжется врач, проконсультирует, выдаст электронный рецепт и откроет больничный лист сроком на семь дней.