27 января 2022

Коронавирус разрешили лечить по телефону

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Услугу можно получить через портал mos.ru Фото:
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Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возможности получить консультацию врача, рецепт на лекарства, а также открыть больничный лист по телефону. Услуга доступна для москвичей, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ.

«С пятницы (28 января — прим. URA.RU) москвичи с симптомами ОРВИ смогут получить консультацию врача, рецепт на лекарства и открыть больничный лист по телефону. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. Кроме того, возможность дистанционной консультации предусмотрена и в памятке Минздрава для граждан с бессимптомным или легким течением COVID-19 или ОРВИ», — сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что в соответствии с законодательством о телемедицине врачу запрещено ставить пациенту диагноз, а, следовательно, и назначать лечение без первичного осмотра. Для того, чтобы пройти консультацию дистанционно, нужно заполнить заявку на портале mos.ru. После этого с пациентом свяжется врач, проконсультирует, выдаст электронный рецепт и откроет больничный лист сроком на семь дней.

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возможности получить консультацию врача, рецепт на лекарства, а также открыть больничный лист по телефону. Услуга доступна для москвичей, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ. «С пятницы (28 января — прим. URA.RU) москвичи с симптомами ОРВИ смогут получить консультацию врача, рецепт на лекарства и открыть больничный лист по телефону. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. Кроме того, возможность дистанционной консультации предусмотрена и в памятке Минздрава для граждан с бессимптомным или легким течением COVID-19 или ОРВИ», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что в соответствии с законодательством о телемедицине врачу запрещено ставить пациенту диагноз, а, следовательно, и назначать лечение без первичного осмотра. Для того, чтобы пройти консультацию дистанционно, нужно заполнить заявку на портале mos.ru. После этого с пациентом свяжется врач, проконсультирует, выдаст электронный рецепт и откроет больничный лист сроком на семь дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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