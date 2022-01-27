Коронавирус разрешили лечить по телефону

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возможности получить консультацию врача, рецепт на лекарства, а также открыть больничный лист по телефону. Услуга доступна для москвичей, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ.
«С пятницы (28 января — прим. URA.RU) москвичи с симптомами ОРВИ смогут получить консультацию врача, рецепт на лекарства и открыть больничный лист по телефону. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. Кроме того, возможность дистанционной консультации предусмотрена и в памятке Минздрава для граждан с бессимптомным или легким течением COVID-19 или ОРВИ», — сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что в соответствии с законодательством о телемедицине врачу запрещено ставить пациенту диагноз, а, следовательно, и назначать лечение без первичного осмотра. Для того, чтобы пройти консультацию дистанционно, нужно заполнить заявку на портале mos.ru. После этого с пациентом свяжется врач, проконсультирует, выдаст электронный рецепт и откроет больничный лист сроком на семь дней.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возможности получить консультацию врача, рецепт на лекарства, а также открыть больничный лист по телефону. Услуга доступна для москвичей, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ. «С пятницы (28 января — прим. URA.RU) москвичи с симптомами ОРВИ смогут получить консультацию врача, рецепт на лекарства и открыть больничный лист по телефону. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. Кроме того, возможность дистанционной консультации предусмотрена и в памятке Минздрава для граждан с бессимптомным или легким течением COVID-19 или ОРВИ», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что в соответствии с законодательством о телемедицине врачу запрещено ставить пациенту диагноз, а, следовательно, и назначать лечение без первичного осмотра. Для того, чтобы пройти консультацию дистанционно, нужно заполнить заявку на портале mos.ru. После этого с пациентом свяжется врач, проконсультирует, выдаст электронный рецепт и откроет больничный лист сроком на семь дней.