ЕС и Британия готовят новые санкции против газовых проектов РФ

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Новые санкции могут коснуться нескольких европейских компаний, пишет Financial Times Фото:
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«Северный поток — 2»

Страны Европейского союза совместно с Великобританией разрабатывают новый пакет санкций против российских газовых проектов, который вступит в силу в случае эскалации конфликта на Украине. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Великобритания и ЕС готовятся ввести санкции против новых российских газовых проектов, если Кремль отдаст приказ о нападении на Украину. Планы, разрабатываемые при поддержке США, серьезно сократят финансирование и передачу технологий для новых газовых проектов. Нацеливание на новые российские газовые разработки рассматривается как способ нанести удар по основной промышленности страны», — пишет Financial Times.

Отмечается, что под санкции может попасть ряд европейских газовых компаний, которые инвестируют в российский рынок. В частности, санкции коснутся компаний BP, Total и Shell.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что ФРГ готова остановить запуск российского газопровода «Северный поток — 2» в случае нападения РФ на Украину. С аналогичным заявлением выступила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, пишет RT.

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Страны Европейского союза совместно с Великобританией разрабатывают новый пакет санкций против российских газовых проектов, который вступит в силу в случае эскалации конфликта на Украине. Об этом пишет британская газета Financial Times. «Великобритания и ЕС готовятся ввести санкции против новых российских газовых проектов, если Кремль отдаст приказ о нападении на Украину. Планы, разрабатываемые при поддержке США, серьезно сократят финансирование и передачу технологий для новых газовых проектов. Нацеливание на новые российские газовые разработки рассматривается как способ нанести удар по основной промышленности страны», — пишет Financial Times. Отмечается, что под санкции может попасть ряд европейских газовых компаний, которые инвестируют в российский рынок. В частности, санкции коснутся компаний BP, Total и Shell. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что ФРГ готова остановить запуск российского газопровода «Северный поток — 2» в случае нападения РФ на Украину. С аналогичным заявлением выступила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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