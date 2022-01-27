Германия готова заблокировать «Северный поток-2» из-за Украины

27 января 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

России пригрозили санкциями против «Северного потока-2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Германия планирует включить газопровод «Северный поток-2» в список санкций, если Россия вторгнется на Украину. Об этом сообщал глава МИД Германии Анналена Бербок. «У нас [имеется] весь спектр ответов, включая „Северный поток-2“. Да, мы стремимся в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жесткость», — заявила Бербок в Бундегстаге, трансляция велась на их youtube-канале Такие меры примут, если Россия вторгнется на Украину. По ее словам, РФ стянула в украинским границам более 100 тысяч военных и разместила в Беларуси свои силы. Ранее Германия приостановила сертификацию газопровода. Причиной стало несоответствие праву Европейского союза. Сертификацию возобновят после окончания передачи базовых активов дочерней компании Германии и проверки документации, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Федерального сетевого агентства ФРГ. Немецкое издание Bild со ссылкой на источники заявляло, что Берлин не будет пускать газ по трубопроводу в случае войны России и Украины. Глава Минэкономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что Германия почти наполовину зависит от российского газа. По его словам, санкции в отношении Москвы затронут и немецкую экономику. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германия планирует включить газопровод «Северный поток-2» в список санкций, если Россия вторгнется на Украину. Об этом сообщал глава МИД Германии Анналена Бербок. «У нас [имеется] весь спектр ответов, включая „Северный поток-2“. Да, мы стремимся в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жесткость», — заявила Бербок в Бундегстаге, трансляция велась на их youtube-канале Такие меры примут, если Россия вторгнется на Украину. По ее словам, РФ стянула в украинским границам более 100 тысяч военных и разместила в Беларуси свои силы. Ранее Германия приостановила сертификацию газопровода. Причиной стало несоответствие праву Европейского союза. Сертификацию возобновят после окончания передачи базовых активов дочерней компании Германии и проверки документации, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Федерального сетевого агентства ФРГ. Немецкое издание Bild со ссылкой на источники заявляло, что Берлин не будет пускать газ по трубопроводу в случае войны России и Украины. Глава Минэкономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что Германия почти наполовину зависит от российского газа. По его словам, санкции в отношении Москвы затронут и немецкую экономику.