Госдума обяжет проходить тест перед покупкой криптовалюты

Для совершения операций с криптовалютами на сумму свыше 600 тыс. рублей в год россиянам нужно будет проходить тест. Об этом рассказал один из авторов документа, первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
Требования по обязательному тестированию для приобретения криптовалюты пропишут законодательно. Пройти тест нужно будет, если гражданин захочет совершать операции на сумму свыше 600 тыс. рублей в год. Такое положение содержится в разработанном законопроекте, который планируется внести в Госдуму этой весной, сообщил «Известиям» Андрей Луговой.
Депутат уточнил, что тестирование понадобится только перед совершением транзакций с цифровой валютой. Луговой не проговорил, каким образом будет проходить тестирование и кто будет его проводить. По его словам, такие детали в законе не прописаны.
Ранее Центральный банк заявил о том, что хочет полностью запретить оборот криптовалюты в России. В Минфине на такое предложение ответили, что страна не может позволить себе запрещать такую высокотехнологичную индустрию. Президент России Владимир Путин также не согласился с идеей полного запрета криптовалюты. Однако он поддержал предложение правительства России о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют.
Для совершения операций с криптовалютами на сумму свыше 600 тыс. рублей в год россиянам нужно будет проходить тест. Об этом рассказал один из авторов документа, первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Требования по обязательному тестированию для приобретения криптовалюты пропишут законодательно. Пройти тест нужно будет, если гражданин захочет совершать операции на сумму свыше 600 тыс. рублей в год. Такое положение содержится в разработанном законопроекте, который планируется внести в Госдуму этой весной, сообщил «Известиям» Андрей Луговой. Депутат уточнил, что тестирование понадобится только перед совершением транзакций с цифровой валютой. Луговой не проговорил, каким образом будет проходить тестирование и кто будет его проводить. По его словам, такие детали в законе не прописаны. Ранее Центральный банк заявил о том, что хочет полностью запретить оборот криптовалюты в России. В Минфине на такое предложение ответили, что страна не может позволить себе запрещать такую высокотехнологичную индустрию. Президент России Владимир Путин также не согласился с идеей полного запрета криптовалюты. Однако он поддержал предложение правительства России о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют.