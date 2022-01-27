Госдума обяжет проходить тест перед покупкой криптовалюты

28 января 2022 в 03:17 Размер текста - 17 +

В России планируют ввести тестирование для тех, кто совершает операции с криптовалютами на сумму свыше 600 тыс. рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Для совершения операций с криптовалютами на сумму свыше 600 тыс. рублей в год россиянам нужно будет проходить тест. Об этом рассказал один из авторов документа, первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Требования по обязательному тестированию для приобретения криптовалюты пропишут законодательно. Пройти тест нужно будет, если гражданин захочет совершать операции на сумму свыше 600 тыс. рублей в год. Такое положение содержится в разработанном законопроекте, который планируется внести в Госдуму этой весной, сообщил «Известиям» Андрей Луговой. Депутат уточнил, что тестирование понадобится только перед совершением транзакций с цифровой валютой. Луговой не проговорил, каким образом будет проходить тестирование и кто будет его проводить. По его словам, такие детали в законе не прописаны. Ранее Центральный банк заявил о том, что хочет полностью запретить оборот криптовалюты в России. В Минфине на такое предложение ответили, что страна не может позволить себе запрещать такую высокотехнологичную индустрию. Президент России Владимир Путин также не согласился с идеей полного запрета криптовалюты. Однако он поддержал предложение правительства России о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для совершения операций с криптовалютами на сумму свыше 600 тыс. рублей в год россиянам нужно будет проходить тест. Об этом рассказал один из авторов документа, первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Требования по обязательному тестированию для приобретения криптовалюты пропишут законодательно. Пройти тест нужно будет, если гражданин захочет совершать операции на сумму свыше 600 тыс. рублей в год. Такое положение содержится в разработанном законопроекте, который планируется внести в Госдуму этой весной, сообщил «Известиям» Андрей Луговой. Депутат уточнил, что тестирование понадобится только перед совершением транзакций с цифровой валютой. Луговой не проговорил, каким образом будет проходить тестирование и кто будет его проводить. По его словам, такие детали в законе не прописаны. Ранее Центральный банк заявил о том, что хочет полностью запретить оборот криптовалюты в России. В Минфине на такое предложение ответили, что страна не может позволить себе запрещать такую высокотехнологичную индустрию. Президент России Владимир Путин также не согласился с идеей полного запрета криптовалюты. Однако он поддержал предложение правительства России о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют.