Медведев заявил, что миру придется долго жить с коронавирусом

Нужно приспособиться к коронавирусу и бороться с ним, считает Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мир должен приготовиться долго существовать боб о бок с коронавирусом и противостоять ему. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Я не медик и не специалист по вирусам, я, конечно, не знаю, когда он закончится. Однако нужно приготовиться жить с этим долго. Это все говорят: и медики, и политики, и обычные люди. Это прекрасно все понимают. Нам просто нужно к этому приспособиться и бороться с вирусом, жить в этих условиях, понимать, как ему противостоять, создавать не только вакцины, но и лекарства», — сказал Медведев в интервью ТАСС.

Зампред Совбеза отметил, что до сих непонятно, откуда появился коронавирус. «Этот вирус странный, его происхождение неизвестно. Появилось ли понимание его происхождения? Насколько я понимаю, не появилось точного понимания. Появится ли оно когда-нибудь? Не уверен», — сказал Медведев.

Медведев также отметил, что сейчас нет смысла вводить локдаун. По словам Медведева, при постоянном появлении новых штаммом в карантине нет никакого смысла. Он также назвал создание лекарства от COVID-19 прорывом, достойным Нобелевской премии, пишет RT.