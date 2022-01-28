Медведев заявил, что миру придется долго жить с коронавирусом

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Нужно приспособиться к коронавирусу и бороться с ним, считает Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Мир должен приготовиться долго существовать боб о бок с коронавирусом и противостоять ему. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Я не медик и не специалист по вирусам, я, конечно, не знаю, когда он закончится. Однако нужно приготовиться жить с этим долго. Это все говорят: и медики, и политики, и обычные люди. Это прекрасно все понимают. Нам просто нужно к этому приспособиться и бороться с вирусом, жить в этих условиях, понимать, как ему противостоять, создавать не только вакцины, но и лекарства», — сказал Медведев в интервью ТАСС.

Зампред Совбеза отметил, что до сих непонятно, откуда появился коронавирус. «Этот вирус странный, его происхождение неизвестно. Появилось ли понимание его происхождения? Насколько я понимаю, не появилось точного понимания. Появится ли оно когда-нибудь? Не уверен», — сказал Медведев.

Медведев также отметил, что сейчас нет смысла вводить локдаун. По словам Медведева, при постоянном появлении новых штаммом в карантине нет никакого смысла. Он также назвал создание лекарства от COVID-19 прорывом, достойным Нобелевской премии, пишет RT.

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Мир должен приготовиться долго существовать боб о бок с коронавирусом и противостоять ему. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Я не медик и не специалист по вирусам, я, конечно, не знаю, когда он закончится. Однако нужно приготовиться жить с этим долго. Это все говорят: и медики, и политики, и обычные люди. Это прекрасно все понимают. Нам просто нужно к этому приспособиться и бороться с вирусом, жить в этих условиях, понимать, как ему противостоять, создавать не только вакцины, но и лекарства», — сказал Медведев в интервью ТАСС. Зампред Совбеза отметил, что до сих непонятно, откуда появился коронавирус. «Этот вирус странный, его происхождение неизвестно. Появилось ли понимание его происхождения? Насколько я понимаю, не появилось точного понимания. Появится ли оно когда-нибудь? Не уверен», — сказал Медведев. Медведев также отметил, что сейчас нет смысла вводить локдаун. По словам Медведева, при постоянном появлении новых штаммом в карантине нет никакого смысла. Он также назвал создание лекарства от COVID-19 прорывом, достойным Нобелевской премии, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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