Медведев надеется, что в России не потребуется «вешать замок» из-за коронавируса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вводить локдаун из-за распространения коронавируса в нынешних условиях бессмысленно. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, в начале пандемии локдаун сыграл свою позитивную роль. Однако в нынешних условиях, когда постоянно появляются новые штаммы, в карантине нет смысла.

«Несмотря на очень большой рост заболеваемости, в той же самой Москве, например, локдаун не объявляется. Потому что это бессмысленно. Можно представить себе идеальную модель: если всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер. Потому что он живет только в человеческой среде. Но это сделать невозможно. Во-первых потому что людям надо оказывать медицинскую помощь, а стало быть, необходимы контакты, иначе люди просто будут болеть и умирать. Во-вторых, это невозможно и по социальным причинам. На будущее, как мне представляется, вряд ли локдаун оправдан», — заявил Медведев и интервью РИА «Новости».

Однако он отметил, что в условиях пандемии нельзя говорить «никогда». «Никогда не говори „никогда“. Можно себе представить ситуацию, когда появляется высококонтагиозный, высокопатогенный штамм, такой опасный, что просто вот опаснее некуда. И в этом случае приходится объявлять, что вешается замок», — отметил он.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU заявил, что рост заболеваемости коронавирусом приведет к естественному локдауну, когда большинство граждан будут вынуждены находиться дома из-за контакта с зараженным или с самой инфекцией. «Уменьшается активность сама по себе, особенно в крупных городах. И это может привести к небольшому снижению заболеваемости», — сказал Водовозов.

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