27 января 2022

Уволенный пермяк сжег машину начальника за 2 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Уволенный решил отомстить своему бывшему начальнику и сжег его машину (архивное фото) Фото:

В Пермском крае житель Кизела посчитал, что его незаконно уволили и решил отомстить бывшему начальнику. Способ выбрал радикальный — сжечь его автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Кизеловского городского суда.

«Ночью 19 октября 2021 мужчина облил автомобиль принесенным с собой в канистре бензином и поджег его. В результате его преступных действий собственнику автомобиля причинен значительный материальный ущерб на сумму более двух миллионов рублей», — сообщили на сайте суда.

Начальник подал на бывшего работника заявление в суд. Поджигателя осудили по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мужчина получил срок — 2 года 6 месяцев в колонии-поселении. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен в полном объеме.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк из ревности сжег дом возлюбленной. Женщина с детьми в этот момент находились в гостях.

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В Пермском крае житель Кизела посчитал, что его незаконно уволили и решил отомстить бывшему начальнику. Способ выбрал радикальный — сжечь его автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Кизеловского городского суда. «Ночью 19 октября 2021 мужчина облил автомобиль принесенным с собой в канистре бензином и поджег его. В результате его преступных действий собственнику автомобиля причинен значительный материальный ущерб на сумму более двух миллионов рублей», — сообщили на сайте суда. Начальник подал на бывшего работника заявление в суд. Поджигателя осудили по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мужчина получил срок — 2 года 6 месяцев в колонии-поселении. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен в полном объеме. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк из ревности сжег дом возлюбленной. Женщина с детьми в этот момент находились в гостях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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