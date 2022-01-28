Задержан главврач больницы, где пациенты умерли от обследования

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Полицейские задержали главврача диагностического центра №1 Фото:

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали главврача диагностического центра №1. Ранее трое пациентов этого центра скончались после гастроскопии.

«Главврача задержали из-за смерти пациентов после обследования желудка в Петербурге. Задержан главный врач диагностического центра №1», — сообщает РЕН ТВ.

Ранее после проведения процедуры гастроскопии в больнице скончались три человека, напоминает агентство Nation News. По некоторым данным, при проведении процедуры могли использовать некачественный барий промышленного производства. После происшествия Роскомнадзор запретил применять препараты с барием в составе.

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В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали главврача диагностического центра №1. Ранее трое пациентов этого центра скончались после гастроскопии. «Главврача задержали из-за смерти пациентов после обследования желудка в Петербурге. Задержан главный врач диагностического центра №1», — сообщает РЕН ТВ. Ранее после проведения процедуры гастроскопии в больнице скончались три человека, напоминает агентство Nation News. По некоторым данным, при проведении процедуры могли использовать некачественный барий промышленного производства. После происшествия Роскомнадзор запретил применять препараты с барием в составе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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