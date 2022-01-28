Задержан главврач больницы, где пациенты умерли от обследования

Полицейские задержали главврача диагностического центра №1 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали главврача диагностического центра №1. Ранее трое пациентов этого центра скончались после гастроскопии.

«Главврача задержали из-за смерти пациентов после обследования желудка в Петербурге. Задержан главный врач диагностического центра №1», — сообщает РЕН ТВ.

Ранее после проведения процедуры гастроскопии в больнице скончались три человека, напоминает агентство Nation News. По некоторым данным, при проведении процедуры могли использовать некачественный барий промышленного производства. После происшествия Роскомнадзор запретил применять препараты с барием в составе.