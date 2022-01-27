27 января 2022
26 января 2022

Житель Челябинска получил 50 штрафов за чужие «Жигули»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник полиции оформляет протокол жителям города, нарушившим режим самоизоляции. Курган, штраф, протокол, полиция, нарушение, Жители города, задержание, наряд полиции, нарушение режима
Из-за многочисленных штрафов ГИБДД челябинца лишили права управлять автомобилем (фото из архива) Фото:

Житель Челябинска получил 50 штрафов от ГИБДД за машину, которая ему не принадлежит. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления судебных приставов по Челябинской области, мужчина стал злостным должником после того, как продал свои «Жигули».

«Житель Челябинска продал автомобиль ВАЗ-2110. При этом челябинец лишь передал ключи от двадцатилетней машины покупателю и получил на руки деньги. Документально процесс купли-продажи стороны не подтвердили, новый хозяин не стал регистрировать „десятку“ в ГИБДД на свое имя», — заявили URA.RU в пресс-службе судебных приставов.

Прежнему хозяину ВАЗа стали поступать уведомления о выставленных дорожных штрафах. Причем не только из родного региона, но и из Республики Татарстан, Московской, Владимирской и Пензенской областей.

В течение года челябинец получил около полусотни штрафов — за превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, игнорирование стоп-линии — на общую сумму 36 тыс. 200 рублей. В отношение должника были возбуждены 47 исполнительных производств. С учетом вынесенных исполнительских сборов сумма задолженности выросла до 82 тыс. рублей.

Челябинец был ограничен в праве выезда за пределы России и в праве управления транспортным средством. Попутно приставы вели мероприятия по розыску автомобиля. Машина была обнаружена в одном из дворов Челябинска. Судебные приставы арестовали ВАЗ и отправили его на стоянку. В настоящее время автомобиль ждет принудительная реализация. Вырученная сумма пойдет на погашение штрафов.

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Житель Челябинска получил 50 штрафов от ГИБДД за машину, которая ему не принадлежит. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления судебных приставов по Челябинской области, мужчина стал злостным должником после того, как продал свои «Жигули». «Житель Челябинска продал автомобиль ВАЗ-2110. При этом челябинец лишь передал ключи от двадцатилетней машины покупателю и получил на руки деньги. Документально процесс купли-продажи стороны не подтвердили, новый хозяин не стал регистрировать „десятку“ в ГИБДД на свое имя», — заявили URA.RU в пресс-службе судебных приставов. Прежнему хозяину ВАЗа стали поступать уведомления о выставленных дорожных штрафах. Причем не только из родного региона, но и из Республики Татарстан, Московской, Владимирской и Пензенской областей. В течение года челябинец получил около полусотни штрафов — за превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, игнорирование стоп-линии — на общую сумму 36 тыс. 200 рублей. В отношение должника были возбуждены 47 исполнительных производств. С учетом вынесенных исполнительских сборов сумма задолженности выросла до 82 тыс. рублей. Челябинец был ограничен в праве выезда за пределы России и в праве управления транспортным средством. Попутно приставы вели мероприятия по розыску автомобиля. Машина была обнаружена в одном из дворов Челябинска. Судебные приставы арестовали ВАЗ и отправили его на стоянку. В настоящее время автомобиль ждет принудительная реализация. Вырученная сумма пойдет на погашение штрафов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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