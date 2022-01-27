В Екатеринбурге благоустроят набережную по пути к новому кабмину

Точные сроки реализации проекта новой набережной пока не известны Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Администрация Екатеринбурга реанимировала идею с благоустройством набережной Верх-Исетского пруда. Мэрия запустила опрос для горожан о том, как, по их мнению, должен выглядеть участок от ул. Лоцмановых до ул. Плотников. Финансировать проект будет строительная компания «Астра», которая рядом возводит ЖК «Белый парус», рассказал замначальника Главархитектуры Андрей Молоков.

«В 2017 году был проведен конкурс на [реконструкцию] набережной Верх-Исетского пруда. И по тому конкурсу была выбрана урбанизированная набережная. Мы же считаем, что характер набережной должен быть природным, то есть там должна сохраниться природная часть береговой линии, озеленение. И [у нас к горожанам] вопросы, чем дополнить природный характер набережной, какими функциями, зонами, связями. [Ответы] помогут сформировать техническое здание. То есть следующим этапом после опроса будет техническое задание для разработки эскизного проекта, потом эскизный проект будет согласовываться, в том числе выноситься на общественное обсуждение», — сказал Молоков во время брифинга, который транслировался на сайте горадминистрации. По словам Молокова, опрос продлится до 8 февраля.

Этот участок набережной — от ул. Лоцмановых до ул. Плотников — находится на пути к новому зданию свердловского правительства, которое планируют строить на ул. Малый Конный Полуостров. Когда областные топ-чиновники переедут на это место, пока не известно. Сейчас там жилые дома, которые будут расселять и сносить.

По замыслу чиновников, новая набережная могла бы выглядеть так Фото: администрация Екатеринбурга

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