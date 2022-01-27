Бывшего бухгалтера Шадринского отдела полиции приговорили к двум годам колонии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Задержан замглавы УМВД по Курганской области Андрей Шамин

Бывшего бухгалтера межмуниципального отдела полиции «Шадринский» (Курганская область) признали виновной в присвоении и легализации денег, совершенных в составе организованной преступной группы. Об этом URA.RU сообщили в региональном следственном управлении СК. Женщина была фигурантом дела, возбужденного в отношении бывшего замглавы областного УМВД Андрея Шамина, которого СК называло организатором ОПГ.

«Женщина признана виновной по ч.4 ст. 160, ч.5 ст. 33, ч.2 ст. 174.1 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, пособничество в легализации денежных средств в крупном размере). Установлено, что с 2012 по 2020 годы осужденная входила в преступную группу под руководством замначальника УМВД России по Курганской области, организовавшего хищения бюджетных денег путем их присвоения из начисляемого сотрудникам денежного довольствия, премий и иных выплат», — рассказали в СК.

Под руководством начальника отдела полиции Дмитрия Кокотеева бухгалтер начисляла деньги личному составу в завышенном размере, а выплачивались они в заниженном размере. «Разницу обвиняемые присваивали и распределяли между всеми участниками преступной группы», — отмечают в СК. Всего было похищено не менее 53,5 млн рублей. Также осужденная принимала участие в легализации похищенных денег, переводя их соучастникам с использованием своей банковской карты.

Женщина заключила досудебное соглашение, рассказала следствию о своей роли, изобличила других соучастников и помогала в розыске денег. С учетом сотрудничества ее приговорили к двум годам колонии и штрафу в 50 тысяч рублей при максимально возможном наказании в виде 10 лет лишения свободы.

Судебные разбирательства по другим фигурантам дела, в том числе по Шамину и Кокотееву, продолжаются. Факты их противоправной деятельности выявили сотрудники областного УФСБ России и подразделением собственной безопасности регионального УМВД. Шамина задержали в марте 2020 года. Его обвиняют в преступлениях по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).

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