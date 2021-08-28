В Кургане определились, кто должен судить экс-замглавы УМВД

Уголовное дело Андрея Шамина будут рассматривать в Шадринском районном суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Задержан замглавы УМВД по Курганской области Андрей Шамин

Уголовное дело в отношении экс-замглавы УМВД по Курганской области Андрея Шамина и экс-начальника шадринского межрайонного отдела полиции Дмитрия Кокотеева должен рассматривать Шадринский районный суд. Такое решение принял Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

«Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил постановление Курганского областного суда об изменении территориальной подсудности, по которому дело подлежало рассмотрению в Курганском городском суде. Дело будет рассматриваться в Шадринском районном суде Курганской области», — сообщается на сайте Курганского областного суда.

Судебный процесс по Шамину и Кокотееву не может начаться уже почти полгода. В начале апреля уголовное дело поступило в Курганский городской суд. Однако позже было принято решение передать материалы в Шадринский районный суд. По инициативе председателя Шадринского районного суда и ходатайству прокурора Курганской области Курганский областной суд постановил вернуть дело из Шадринского районного суда обратно в Курганский городской суд. Шамин и адвокаты не согласились с возвратом документов в Курган и обжаловали его во Второй апелляционный суд.

Шамина задержали в марте 2020 года. Бывший силовик обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). До апреля 2021 года Шамин находился в СИЗО, но позже Курганский областной суд выпустил его под домашний арест.