27 января 2022
26 января 2022

Мэрия ЯНАО подвергла учеников школы-интерната опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Тазовского района не устранила нарушение после прокурорского представления Фото:

Нефтепродуктопровод в селе Находка (ЯНАО) располагается менее, чем в 100 метрах от школы интернат для детей начальных классов, тем самым создавая опасность для учащихся. За объект отвечает администрация Тазовского района. Об этом сообщается на сайте прокуратуры округа.

«На расстоянии менее 100 метров от образовательного учреждения расположен нефтепродуктопровод. Выявленные нарушения не обеспечивают состояние защищенности от аварий и их последствий, могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, гибели и травмированию несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нефтепродуктопровод ведет к котельной и электростанции села. После того, как прокуратура внесла представление в адрес администрации города, нарушение не было устранено. Надзорное ведомство обратилось в суд, который удовлетворил иск.

Получить оперативный комментарий в мэрии не удалось. Там на звонки корреспондента никто не ответил.

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Нефтепродуктопровод в селе Находка (ЯНАО) располагается менее, чем в 100 метрах от школы интернат для детей начальных классов, тем самым создавая опасность для учащихся. За объект отвечает администрация Тазовского района. Об этом сообщается на сайте прокуратуры округа. «На расстоянии менее 100 метров от образовательного учреждения расположен нефтепродуктопровод. Выявленные нарушения не обеспечивают состояние защищенности от аварий и их последствий, могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, гибели и травмированию несовершеннолетних», — говорится в сообщении. Отмечается, что нефтепродуктопровод ведет к котельной и электростанции села. После того, как прокуратура внесла представление в адрес администрации города, нарушение не было устранено. Надзорное ведомство обратилось в суд, который удовлетворил иск. Получить оперативный комментарий в мэрии не удалось. Там на звонки корреспондента никто не ответил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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