Школьников Екатеринбурга массово переводят на дистант из-за COVID

На дистант в Екатеринбурге отправлен каждый десятый класс Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Екатеринбурга перевели на обучение в дистанционном формате 792 школьных класса и 182 группы в детских садах. Как объяснили в городском департаменте образования, это связано с распространением коронавируса и ОРВИ.

«В связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 792 класса — 12% от общего количества классов в школах Екатеринбурга — (НКВИ [новая коронавирусная инфекция] — 684, ОРВИ -108); 182 группы — 6% от общего количества групп в детских садах в Екатеринбурге (НКВИ — 131, ОРВИ — 51)», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее свердловские власти сообщили, что нашли альтернативу повсеместному дистанту в школах. В образовательных учреждениях теперь действуют «ступенчатые» расписания, позволяющие разводить потоки детей на переменах и обедах в столовой.