27 января 2022

Школьников Екатеринбурга массово переводят на дистант из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, школа, начальная школа, среднее образование, лицей
На дистант в Екатеринбурге отправлен каждый десятый класс Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Екатеринбурга перевели на обучение в дистанционном формате 792 школьных класса и 182 группы в детских садах. Как объяснили в городском департаменте образования, это связано с распространением коронавируса и ОРВИ.

«В связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 792 класса — 12% от общего количества классов в школах Екатеринбурга — (НКВИ [новая коронавирусная инфекция] — 684, ОРВИ -108); 182 группы — 6% от общего количества групп в детских садах в Екатеринбурге (НКВИ — 131, ОРВИ — 51)», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее свердловские власти сообщили, что нашли альтернативу повсеместному дистанту в школах. В образовательных учреждениях теперь действуют «ступенчатые» расписания, позволяющие разводить потоки детей на переменах и обедах в столовой.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Екатеринбурга перевели на обучение в дистанционном формате 792 школьных класса и 182 группы в детских садах. Как объяснили в городском департаменте образования, это связано с распространением коронавируса и ОРВИ. «В связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 792 класса — 12% от общего количества классов в школах Екатеринбурга — (НКВИ [новая коронавирусная инфекция] — 684, ОРВИ -108); 182 группы — 6% от общего количества групп в детских садах в Екатеринбурге (НКВИ — 131, ОРВИ — 51)», — говорится в сообщении ведомства. Ранее свердловские власти сообщили, что нашли альтернативу повсеместному дистанту в школах. В образовательных учреждениях теперь действуют «ступенчатые» расписания, позволяющие разводить потоки детей на переменах и обедах в столовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...