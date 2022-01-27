Житель ХМАО из ревности забил до смерти знакомого

Мужчине грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

30-летнего жителя Пыть-Яха будут судить за то, что он из ревности избил мужчину. Пострадавший скончался от полученных травм. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СКР по ХМАО.

«Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего)», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, 17 ноября минувшего года, выпив лишнего, во время ссоры напал на 38-летнего жителем Пыть-Яха и нанес ему не менее 30 ударов руками и коленом в область головы и тела. Потерпевший умер от полученных травм. Фигурант дела вину признал и раскаялся в совершенном. Его дальнейшую судьбу определит суд. Мужчина может провести за решеткой вплоть до 15 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО вытолкнул собутыльника из окна. От удара плечом мужчина упал сначала на кондиционер, а затем свалился вниз.