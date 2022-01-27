27 января 2022

Полиция вычислила лжеминера аэропорта в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяный мужчина сообщил в службу спасения о минировании аэропорта Кольцово Фото:

Полиция вычислила мужчину, который ранее сообщил в службу спасения о минировании аэропорта Кольцово. Ведомство пояснило, что мужчина был пьян. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

«Был установлен злоумышленник, им оказался 43-летний житель Екатеринбурга. Звонок он совершил из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает ведомство.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба». Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржец сообщил о минировании аэропорта Кольцово. Сделал он это от недовольства политическими событиями в России и мире.

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Полиция вычислила мужчину, который ранее сообщил в службу спасения о минировании аэропорта Кольцово. Ведомство пояснило, что мужчина был пьян. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу. «Был установлен злоумышленник, им оказался 43-летний житель Екатеринбурга. Звонок он совершил из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает ведомство. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба». Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржец сообщил о минировании аэропорта Кольцово. Сделал он это от недовольства политическими событиями в России и мире.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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